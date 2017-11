Beiträge in Laußig steigen: Krippenplatz kostet jetzt 180 Euro

Laußig. Das Thema müsste eigentlich viele interessieren – als Laußigs Gemeinderäte am Dienstag über die Erhöhung der Elternbeiträge abstimmten, waren sie aber unter sich. Bei zwei Gegenstimmen fiel die Entscheidung schließlich für eine „verträgliche Lösung“, mit der Laußig immer noch unter dem möglichen Prozentsatz des Elternanteils liegt.

Krippenplatz wird teurer

Die 9-Stunden-Betreuung in der Kinderkrippe steigt von 165 auf 180 Euro monatlich, die 9-Stunden-Betreuung im Kindergarten um fünf auf 101 Euro. Für sechs Stunden Hort-Betreuung steigt der Betrag um zwei Euro, liegt künftig bei 60 Euro. Bisher hatte die Gemeinde mit ihren moderaten Beiträgen immer punkten können, mit der Erhöhung liegt Laußig im Vergleich mit umliegenden Gemeinden weiter im unteren Drittel. Es entsteht allerdings im Haushalt ein Defizit von rund 4000 Euro. Um absolut haushaltskonform zu arbeiten, müssten die Beiträge höher liegen, in der Krippe hätte das beispielsweise eine Erhöhung um 73 Euro ausgemacht. Grund für die Anhebung sind die gestiegenen Betriebs- und Lohnkosten und die Senkung des Personalschlüssels in der Krippe – eine Erzieherin auf 5,5, Kinder – sowie im Kindergarten – eine Erzieherin auf 12 Kinder.

Bürgermeister kritisiert Landespolitik

Eine angemessene Steigerung der Landeszuschüsse habe es aber nicht gegeben, der Freistaat ziehe sich immer mehr aus der Finanzierung der Kitas zurück und überlasse das den Kommunen und Eltern, kritisierte Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Somit sei eine Erhöhung erforderlich, um die weitere Finanzierbarkeit der Einrichtungen zu gewährleisten.

