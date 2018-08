Bad Düben

Die Person gibt sich als Lars Jahn und Mitarbeiter des Unternehmens Deutsche Glasfaser aus, das in der Stadt die Anschlüsse für die Versorgung der Grundstücke mit Glasfaser vornimmt. Das Unternehmen informiert, dass dies keiner ihrer Mitarbeiter ist.

Schon in mehreren Straßen

Jahn soll nach Information der Firma schon Haus- beziehungsweise Wohnungsbegehungen in der Grünstraße und Am Schwarzbach durchgeführt haben. Dabei soll er geäußert haben, dass die Ergebnisse der bisherigen Hausbegehungen nichtig seien und diese deshalb erneut durchgeführt werden müssten. Vermutlich handelt es sich bei der genannten Person um einen Betrüger.

Unternehmen warnt

Generell, so teilt die Deutsche Glasfaser mit, werden nur dann Hausbegehungen wiederholt, wenn der Kunde das wünscht. Jeder Hausbegeher muss dann dabei seinen Ausweis gut sichtbar am Körper tragen. Er gilt für ihn als Legitimation. Verunsicherte Kunden können bei der Service-Hotline unter 02861 890600 die Identität des Hausbegehers hinterfragen oder sich im Baubüro, Altstädter Straße 7, in Bad Düben melden. Hausbegehungstermine werden im Vorfeld generell telefonisch oder per E-Mail vereinbart. Die Bürger werden gebeten, niemals einem Fremden Zutritt zu ihrer Wohnung zu gestatten, der unangemeldet kommt oder sich nicht ausweisen kann.

Von Bärbel Schumann