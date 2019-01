Bad Düben

Bei der Biberfamilie am Schleifbach, zwischen der Bad Dübener Windmühle und dem Obermühlenteich, scheint der Urlaub zum Jahreswechsel beendet. Denn der Nager legte dieser Tage einen großen Baum um. Wie ein von Künstler geschaffenes Kunstwerk sehen Stamm und Stumpf jetzt aus. Ein Schaden ist dadurch nirgendwo entstanden.

Biberkunst am Schleifbach. Quelle: Steffen Brost

Schon seit vielen Jahren hat der Biber den Schleifbach und die unmittelbare Umgebung zu seinem Revier erklärt. Erst im vergangenen Jahr staute er unter der Brücke in der Gustav-Adolf-Straße durch seine Biberburg den Wasserspiegel des Schleifbaches so hoch an, dass sogar Teile des Terrainkurweges in Richtung Hammermühle unter Wasser standen.

Von Steffen Brost