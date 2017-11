Bilanz in Bad Düben: 10 000 Gäste fahren mit der Heide-Bahn

Bad Düben/Eilenburg. Mit dem November wird es auf der Heidebahnstrecke, die an den Wochenenden von Ostern bis 31. Oktober mehrmals täglich von Eilenburg über Bad Düben bis Wittenberg fuhr, wieder ruhiger. Wolfgang Ball von der Gesellschaft Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt, die gemeinsam mit dem Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig den Betrieb bestellt, schätzt ein: „Mit etwa 10 000 Fahrgästen entspricht die Saison unseren Erwartungen.“ Damit saßen im Schnitt übrigens 20 Fahrgäste im Zug.

Saison mit Hindernissen

Insgesamt war es durchaus eine Saison mit Hindernissen. Denn ausgerechnet zum Höhepunkt des Reformationsfestes in Wittenberg und damit an den letzten Fahrtagen musste zwischen Eilenburg und Laußig auf Busse ausgewichen werden. Der Sturm hatte am vergangenen Wochenende zwischen Eilenburg und Laußig Bäume auf der Strecke „abgelagert“. Nach Einschätzung von Michael Jungfer, Vorsitzender des Fördervereins Berlin-Anhaltinische Eisenbahn, der auch selbst Lokführer ist, lief der Schienenersatzverkehr aber problemlos. Die Busse fuhren zu ihrer Abfahrtszeit in Eilenburg ab, wo dann in Laußig in den wartenden Zug eingestiegen werden konnte und umgekehrt.

Derzeit wird nun mit Hochdruck an der Beseitigung der Schäden an der Strecke gearbeitet. Sie wird von Laußiger Kies- und Betonunternehmen genutzt und dient zudem der Deutschen Bahn als Reserve-Ausweichstrecke Leipzig – Berlin.

Nächste Fahrt am 2. und 3. Dezember

Mit dieser Saison verbunden ist zudem der Unfall am 5. August. An dem Sonnabend war ein Transporter in Höhe des Bad Dübener Gewerbegebietes mit der Heide-Bahn kollidiert. Danach mussten Fahrer und eine Zuginsassin behandelt werden.

Für Fans der Heidebahn sei zudem schon darauf verwiesen, dass die Heidebahn das nächste Mal am 1. Adventswochenende (2. und 3. Dezember) zum Einsatz kommt. Dabei werden die Fahrzeiten so abgestimmt, dass sie sich für Besuche des Leipziger Weihnachtsmarktes in Familie anbieten.

Von Ilka Fischer