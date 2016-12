Bad Düben. Das Naturparkhaus der Dübener Heide in Bad Düben haben in diesem Jahr 11 500 Gäste besucht. Insgesamt fanden 120 Veranstaltungen statt. Vom Heidesonntag über Ausstellungen bis hin zu Workshops und Vorträgen. Die Bandbreite der Themen war groß und reichte von der Fotoausstellungen zur Bitterfelder Goitzsche, zu Bad Dübens Partnerstadt Diez bis hin zu Naturfotografien. Aber auch eine Kohlhaas-Lesung, das traditionelle Weihnachtsliedersingen sowie Vorträge zum Pilgern, der Wildkatze und zu Radtouren quer durch Europa fanden reges Interesse bei den Besuchern.

Kräutermarkt am stärksten besucht

Stärkster Besuchertag mit 400 Gästen war der Kräutermarkt im Frühjahr im Innenhof des Naturparkhauses, gefolgt vom Mühlentag am Pfingstmontag, an dem 380 Gäste die Tourist-Info aufsuchten. Beliebt sind die Heidesonntage jeden ersten Sonntag im Monat und Veranstaltungen wie „Bad Düben blüht“. „Dazu kommen zahlreiche Workshops und Tagungen, die bei uns im Naturparkhaus gebucht wurden. Höhepunkt war unter anderem die Tagung der Arbeitsgemeinschaft Naturparke Sachsen-Anhalt mit der anhaltinischen Umweltministerin“, zählt Gaber auf.

Gute Resonanz hatte der Wolfstag, bei dem sich alles rund um das Thema Wölfe in der Dübener Heide drehte. Mittlerweile hat sich das Naturparkhaus auch zu einem zentralen Objekt von Heide-Netzwerken entwickelt. „Das Naturparkhaus lebt. Es ist aber weiter ausbaufähig. Wichtig sind auch die Wünsche und Anregungen der Besucher, die wir immer wieder versuchen in unsere Arbeit einfließen zu lassen“, so Gaber.

Auch für das kommende Jahr sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Im Mittelpunkt steht neben dem fünften Geburtstag des Naturparkhauses der Sächsische Wandertag vom 8. bis 10. September in Bad Düben als Hauptveranstaltung. „Wir rechnen dabei mit etwa 1500 Teilnehmern. Wir arbeiten bereits langfristig an diesem Event, um den Teilnehmern unvergessliche Tage bei uns zu bereiten“, blickt Gaber voraus. Außerdem sind Vorträge zum Roten Meer und Ausstellungen zu Lichtkunst, Tierillustrationen und den Azoren geplant.

Herzstück ist multimediale Ausstellung

Das Naturparkhaus ist das Aushängeschild für den gesamten Landschaftsraum Dübener Heide, der Teile Sachsens und Sachsen-Anhalts umfasst. Herzstück ist eine moderne multimediale Dauerausstellung, in der es inhaltlich um den Naturpark Dübener Heide heute und in der Zukunft geht. Landschaft, Wildtiere, Moore und die Rolle der Menschen im Wandel ihrer Heimat werden dargestellt. Die Ausstellung ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert. Einer zielt dabei auf die die Dübener Heide im Zeichen des Klimawandels ab. Für Kinder, Jugendliche und Familien bietet das Haus einen spannenden Mix. In der Touristeninformation erhalten Besucher weitere Tipps für Ausflüge in die Naturlandschaft sowie in die Städte und Kommunen mit ihren Natur- und Kulturangeboten.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr, Eintritt frei.

www.naturpark-duebener-heide.de

Von Steffen Brost