Bad Düben

Das Jahr hat gerade einmal erst begonnen und schon lud der Verein Dübener Heide zur ersten Ausstellungseröffnung in das Bad Dübener Naturparkhaus ein. Die Präsentation trägt mit den Worten Picassos den schönen Titel „Kunst wischt den Staub des Alltags aus der Seele“. Mitarbeiterin Ellen Männel begrüßte neben 60 Gästen auch die 16 Frauen und Männer, die sich aufgeteilt in zwei Malkursen unter Anleitung von Andrea Helfer-Thiemecke regelmäßig künstlerisch betätigen. Was dabei herauskam, können Gäste nun in den kommenden Wochen bis Ende Februar bestaunen.

Zur Galerie Im Naturparkhaus Bad Düben wurde die erste Ausstellung des Jahres 2019 eröffnet.

Frohe leuchtende Farben lachen von den Wänden und zeigen Blüten, Blumen und Blätter und einige Stadtansichten sowie ganz viele verschiedene Landschaften in den vier Jahreszeiten. Da schlängelt sich ein Weg durch einen Birkenwald, knallrote Mohnblüten wiegen sich im Wind, ein Vögelchen sitzt zwitschernd auf einem Ast, zwei Menschen laufen einen Sandstrand entlang und buntes Herbstlaub fällt von den Bäumen. Marlis Lehmann beispielsweise wagte sich an ein Ölgemälde, das das Schloss Hohenprießnitz von der Parkseite aus betrachtet. Andere Motive wiederum entstanden in Aquarelltechnik.

Laußiger Heidechor singt

Doch nicht nur die herrlichen Bilder der Hobbymaler ließen an dem verregneten nasskalten Freitagabend im Naturparkhaus gute Laune aufkommen. Zur Eröffnung des Abends erklangen frohe Lieder des Laußiger Heidechores unter der musikalischen Leitung von Doris Mühlmann.

So, wie sich die Chormitglieder regelmäßig treffen, um gemeinsam zu singen, treffen sich auch die Hobbymaler, um miteinander ihrer künstlerischen Neigung nachzukommen. Es ginge jedoch auch darum, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und zur Ruhe zu kommen, erklärte die zertifizierte Kunsttherapeutin Andrea Helfer-Thiemecke. Und das kreative Arbeiten mit Gleichgesinnten tue den Malenden ebenso gut, wie den Singenden des Chores.

Von Heike Nyari