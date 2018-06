Nordsachsen

Für den Breitbandausbau im Landkreis Nordsachsen liegen die Angebote von Unternehmen vor. Darüber informierte Landrat Kai Emanuel (parteilos) die Kreisräte auf der jüngsten Sitzung.

Bis 15. Juni soll die Prüfung abgeschlossen sein, bis 29. Juni wolle das Landratsamt die Zuschläge erteilen und beim Fördermittelgeber einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn stellen. „Wir werden diesen Termin halten“, zeigte sich Emanuel zuversichtlich. Die veranschlagten 107 Millionen Euro Kosten würde nicht überschritten.

Der Landkreis Nordsachsen drückt trotz vieler bürokratischer Hürden aufs Tempo, was die flächendeckende Verbesserung des Internets angeht. Bis 2020 sollen alle Nordsachsen am schnellen Netz sein. Die Städte Schkeuditz und Eilenburg haben indes eigene Projekte gestartet. Weitere Kommunen fahren zweigleisig, so unter anderem Bad Düben, wo das Unternehmen Deutsche Glasfaser erst kürzlich mit dem Ausbau begonnen hat.

Von nf