Bundespolizei-Orchester tritt an Bad Dübener Obermühle auf

Bad Düben. Etwas skeptisch blickten die etwas mehr als 400 Zuschauer am Sonntagnachmittag immer wieder in den Himmel. Denn vereinzelt ließ Petrus Regentropfen fallen. Doch das tat der guten Stimmung beim Konzert der Guten-Laune-Band des Bundespolizei-Orchesters Hannover an der Obermühle in Bad Düben keinen Abbruch. Unter der Leitung von Dietmar Oelkers spielten die 23 Musiker zwei Stunden lang bekannte Filmmelodien. „Das Orchester hat im Jahr etwa 100 Auftritte. Ein Drittel davon für wohltätige Zwecke“, sagte Polizeisprecher Michael Marx. An der Obermühle spielten sie nun zum fünften Mal in Folge auf. Auch diesmal floss der Erlös komplett in das Museumsdorf und seine Projekte.

Interessiert schauten sich die Besucher auch auf dem Gelände um. Aktuell sind die Bauarbeiten an der Ölmühle mit Wohnhaus mit den geplanten Schauwerkstätten gestoppt. „Ende August vergibt die Stadt die nächsten Bauarbeiten für die Dachdeckerleistung sowie für den Dachklempnerbereich. Unser Ziel ist es, dass wir bis zum Einbruch des Winters das Dach drauf haben“, hofft Klaus Morgenstern.

Die nächsten Veranstaltungen an der Obermühle sind bereits geplant. So findet am 1.September ab 10 Uhr an der Windmühle erst der Trödelmarkt und um 16 Uhr an der Obermühle ein Konzert mit der Bad Dübener Gruppe Heimspiel statt.

Von Steffen Brost