Bundespolizei ist seit 25 Jahren in Bad Düben, am Samstag ist Tag der offenen Tür

Dübener Heide, Kurwesen, Muldelandschaft – all das steht für Bad Düben. Doch wer von der Stadt an der Mulde spricht, kommt daran nicht vorbei: Seit einem viertel Jahrhundert gehört die Bundespolizei mit einer ihrer zehn Bereitschaftspolizeiabteilungen – zwei davon im Osten Deutschland – zu Bad Düben. Am Sonnabend wird von 10 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür das 25-jährige Standort-Jubiläum begangen.