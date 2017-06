Neustadt/Bad Düben. Die Bundespolizei See hat am Mittwoch in Neustadt in Holstein die Bundesdienstflaggen der langjährigen Einsatzschiffe „Bad Düben“ und „Neustrelitz“ eingeholt. Beide waren Jahrzehnte im Dienst und wurden nun ausgemustert. Die „Bad Düben“ war auch durch die ZDF-Serien „Küstenwache“ bekannt geworden.

Auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (Freie Wählergemeinschaft) nahm an dem offiziellen Festakt in Schleswig-Holstein teil. „Ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Schließlich stehen die Namen zweier hervorragender ostdeutscher Städte an den Schiffen.“ Sie betonte, dass die Besatzungsmitglieder weiterhin gern gesehene Gäste in Bad Düben seien und überreichte zum Dank ein Fass Bier. Zuvor hatte sie erfahren, dass die „Bad Düben“ in den vergangenen Jahren mehr als zehn Mal die Erde umrundet hat, gemessen an der zurückgelegten Strecke.

Die neuen Schiffe sollen Ende 2018 und in 2019 ausgeliefert werden. Ihre Namen stehen noch nicht fest.

Von ser