Bad Düben. Mit dem traditionellen Winterfeuer sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben am Sonnabend ins neue Jahr gestartet. Die Frauen und Männer haben in den vergangenen Tagen Hunderte Tannen quer durch die Stadt und die Ortsteile gesammelt und im Ortsteil Hammermühle auf einem großen Haufen angezündet. „Wir pflegen den Brauch schon einige Jahre. Für uns ist das sozusagen der scharfe Start ins neue Jahr“, sagt Pressesprecher Tobias Volkmann.

Juli einsatzreichster Monat

Insgesamt zu 64 Einsätzen rückten Bad Dübens Feuerwehrleute im vergangenen Jahr aus. Der einsatzreichste Monat war der Juli mit zehn Alarmierungen. Dazu zählten unter anderem Verkehrsunfälle, Wasserrohrbrüche und ein Strohballenbrand. Ein großer Einsatz erwartete die Kameraden im November im Ortsteil Hammermühle, als ein Bungalow in voller Ausdehnung in Flammen stand. Zu den lustigsten Einsätzen gehörte das Einfangen einiger entlaufener Büffel, die es sich an einem Küchenstudio in der Neuhofstraße gemütlich machten. Aber auch fünf Fehlalarmierungen gingen in die Einsatzstatistik ein.

Schwerer Unfall in Tornau

„Schwer sind vor allem Einsätze, bei den Menschenleben ausgelöscht werden.“ So gab es da zum Beispiel einen schweren Unfall in Tornau, wo ein Mann auf seinem Motorrad ums Leben kam. Solche länderübergreifenden Hilfeeinsätze kommen regelmäßig vor. „Die Leitstelle in Sachsen-Anhalt informiert uns, wenn wir näher dran sind. Das ist 2016 insgesamt zweimal passiert“, so Volkmann weiter.

Derzeit zählt die Bad Dübener Feuerwehr 49 Kameraden. Vor allem der Jugendbereich ist durch das Engagement der Stadtjugendwartin Lydia Haberland und ihrem Team stark angewachsen und zählt nun 36 Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 16 Jahre. Neu kam im vergangenen Jahr der Digitalfunk dazu. „Der war eigentlich schon seit zehn Jahren im Plan, aber erst jetzt konnte er umgesetzt werden. Seit Ende Juni werden wir nur noch von der Leitstelle in Leipzig zu unseren Einsätzen geschickt. Der Vorteil des Digitalfunks liegt in einer wesentlich besseren Verständigung untereinander. Aktuell wird jedoch noch an kleinen Kinderkrankheiten, beispielsweise bei der Ausrückeordnung, herumgedoktert. Ich hoffe, dass das im Laufe dieses Jahres dann alles irgendwann rund läuft“, blickt Volkmann optimistisch in die Zukunft.

Seitdem die Leipziger Leitstelle alarmiert, wird nur noch in die drei Bereiche klein, mittel und groß eingeteilt. Dabei geht es um die Schwere des Einsatzes. Während bei kleinen und mittleren Vorfällen ausschließlich über den Pieper die Kameraden alarmiert werden, kommen erst bei Großschadensereignissen die Sirenen zum Einsatz.

Neues Rettungsboot

In diesem Jahr soll die Einsatztechnik der Bad Dübener Kameraden weiter verbessert werden. So werde damit begonnen, die zehn Jahre alte Atemtechnik Schritt für Schritt auszutauschen. Über die nächsten drei Jahre muss die Stadt somit eine fünfstellige Summe aufbringen, um die Technik zu modernisieren. Außerdem steht auch ein neues Rettungsboot im Plan. „Das ist dringend notwendig. Bislang setzten wir nur ein altes Gummiboot mit Motor ein. Allerdings wenn sich bei Hochwasserlagen alles mögliche im Wasser befindet, kann das unserem jetzigen Rettungsboot schaden. Deshalb erwarten wir in diesem Jahr eine entsprechende Modernisierung, die ebenso eine fünfstellige Summe verschlingt“, erklärt Volkmann.

Für dieses Jahr bereiten die Kameraden einen Tag der offenen Tür sowie ihre Wochenendschulung im September vor und blicken bereits auf das Jahr 2019, wo die Bad Dübener Feuerwehr das 150. Bestehen mit einer Festwoche feiern will.

Von Steffen Brost