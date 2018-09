Bad Düben

Tassen, Plüschbiber und der berühmte Heidebrand sind die Renner bei den Mitbringseln in der Bad Dübener Touristinformation. Solche und andere größere und kleinere Andenken mit Mehrwert gibt es im kleinen Shop im Naturparkhaus. „Wir halten für alle diejenigen, die nach einer bleibenden Erinnerung suchen, ein breites und überaus kreatives Sortiment bereit“, sagte Touristinformations-Leiterin Cornelia Richter.

Vom Schlüsselanhänger bis zum Heidehonig

Angefangen bei Schlüsselanhängern mit Heidebiber, dem Kollegen aus Plüsch, Heidetee, Holzkohle, über Postkarten und höherprozentigen Spezialitäten wie Heidelbeerwein oder Heidebrand bis hin zu historischer Lektüre zu Völkerschlacht, Napoleon in Bad Düben und CD’s mit Volksmusik und Militärmärschen – all das findet der Interessierte in den Vitrinen der Info. Sogar Heidehonig gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der wurde sogar vor unserer Türe geerntet. Denn unmittelbar am Naturparkhaus steht seit drei Jahren ein sogenannter Bienenturm. „Ein Bad Dübener Imker kümmert sich um die Bienenvölker und bringt den Honig ins Glas und später zu uns“ so Richter weiter.

Bock auf Bad Düben ist neu im Sortiment

Neu im Sortiment ist seit einiger Zeit die Kollektion mit dem Slogan „Bock auf Bad Düben“. Die beiden kämpfenden Ziegenböcke, die zwischen Frühling und Herbst und zu jeder vollen Stunden live am Bad Dübener Rathausturm zu sehen sind, haben es auf zahlreiche Accessoires geschafft. So gibt es nicht nur Grillschürzen, Turnbeutel, sondern auch Jacken und T-Shirts mit den Böckchen. „Vor allem wenn die Bad Dübener auf Reisen gehen, kommen sie zu uns und suchen etwas zum mitnehmen. Auch bei Schüleraustauschen kommen Eltern und Kinder zu uns und suchen nach etwas passenden für die neuen Freunde und Gastfamilien“, weiß Richter.

Knapp 100 Andenken liegen bereit

Oftmals wird dann zu Heidebiber und den Bock auf Bad Düben-Artikeln zurückgegriffen. Knapp 100 verschiedene Andenken liegen in den Vitrinen bereit. Allein 37 mit dem Slogan „Bock auf Bad Düben“. „Es gibt auch eine breitgefächerte Auswahl an Literatur rund um unsere Stadt und die Dübener Heide. So zum Beispiel ein farbiger Fotoband über Bad Düben und die Dübener Heide aus der Luft, etwas zu Napoleon und der Völkerschlacht sowie den Buchband von Rita Janecek mit Fotoaufnahmen von heute und früher. Wanderkarten sind aktuell eher etwas rückläufig, da viele Karten bereits im Internet stehen und die Besucher diese sich dort runterladen oder ausdrucken“, weiß Richter.

Von Steffen Brost