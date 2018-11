Bad Düben

Bläsermusik aus Peru: Nanu? Der Bad Dübener Posaunenchor hat am Sonnabend ungewöhnliches vor. Eigentlich feiern die Musiker den 70. Geburtstag ihres Ensembles. Aber was wäre ein Feier ohne Gäste? Und damit diese in Scharen am Abend um 19 Uhr in die evangelische Stadtkirche kommen, werden die Zuhörer mit lateinamerikanischen Rhythmen beschenkt.

Befreundete Chöre aus Nordsachsen kommen

Überhören kann man das Festkonzert auf keinen Fall. Rund 50 (!) Musiker werden den Altarraum von Sankt Nikolai füllen. Angesagt haben sich viele Mitspieler aus den befreundeten Blechläserchören aus Krippehna, Schkeuditz, Sprotta und Weltewitz. Vor zwei Jahren spielten die Dübener zum 20. Geburtstag des Weltewitzer Blechbläserchores mit, vor einem Jahr unterstützten sie das Jubiläum „50 Jahre Posaunenchor Krippehna“. Nun gibt’s also den „Gegenbesuch“ zum Dübener Festkonzert am Sonnabend.

„Die Freundschaften zwischen den Posaunenchören Nordsachsens bestehen tatsächlich seit vielen Jahren“, sagt Vereinsvorsitzender Ralf Hönemann, der sich über den großen Zuspruch freut. Die Konzertbesucher stehe ein einmaliges Klangerlebnis bevor, was es so in Bad Düben auch noch nicht gab.

Ungewöhnliche Melodien aus Brasilien und Peru

Dabei haben Posaunenchöre auch in unserer Gegend eine lange Tradition. Bereits seit 300 Jahren begleiten sie Kirchengemeinden beim Gesang. Daran will auch das Dübener Festkonzert erinnern: „Neben barocken Stücken und lateinamerikanischen Rhythmen ist deshalb die Begleitung der Gemeinde, Musik gemeinsam mit den Zuhörern Teil des Konzertprogramms“, verspricht Hönemann. Kantorin Elisabeth Neumann habe die Festmusik wie ein Abendsingen der Kurrende aufgebaut. „Deshalb fehlen weder Kyrie, Gloria, noch Halleluja. Wenn die Melodien allerdings aus Brasilien und Peru kommen, werden die Hörerlebnisse ganz neu.“

Verblüffendes Erlebnis: Ein Choral als Tango

Die Zuhörer werden verblüfft feststellen: Manch ein bekannter Choral erklingt im Stil eines Tangos ganz anders. Und noch ein Tribut an die Geschichte: Die erste von der Dübener Kurrende gesungene Kantate von Bach ist in einem Satz “Erfreue dich, Himmel” für den Posaunenchor musikalisch verarbeitet. Eine Knobelaufgabe selbst für Kurrende-Sänger – die Bach-Premiere des Dübener Chores war 1984 in der Friedhofskapelle, das Stück hieß “Erschallet, ihr Lieder”!

Mit den Wise Guys zur dritten Halbzeit

Und natürlich wird auch die Kurrende zu Gast sein. Schließlich sind Chor und Posaunenchor eng miteinander verbandelt, etliche Blechbläser waren oder sind auch Kurrende-Sänger. Und beide Ensembles feiern in diesem Jahr Jubiläum: Der Chor hat seinen 40. Geburtstag bereits im Juni groß gefeiert, jetzt gratuliert man gern musikalisch bei den Blechbläsern. Zum Beispiel mit einem Segenslied der populären Kölner Band Wise Guys. Nach Konzertschluss wird dann gemeinsam gefeiert – die dritte Halbzeit beherrschen die Musiker beider Chöre stets meisterhaft!

Trotzdem heißt es für die Partygemeinde am Sonntag zeitig aufstehen: Am Sonntag sind Bläser und Kurrende nochmal in den Gottesdiensten in der katholischen und evangelischen Kirche dran. 8.45 Uhr spielen und singen sie sich in der katholischen Messe, um 10.30 Uhr dann beim Eröffnungsgottesdienst der Friedensdekade in der Stadtkirche. Volle Kanne also – aber einen langen Atem haben Blechbläser schon meist von Natur aus.

Von Olaf Majer