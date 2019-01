Bad Düben

Umweltschutz und Landwirtschaft – wie geht das zusammen? Im Allgemeinen stoßen diese beiden Bereiche oft mit Konflikten aufeinander und man reibt sich am Verschwinden der Feldraine, dem Bienen- und Insektensterben oder dem Nitrateintrag im Grundwasser und mit der damit verbundenen vermeintlichen Überdüngung der Böden um nur einiges zu nennen.

Christine Richter hat die Arbeit des Bauernverbandes erläutert und die aktuelle Lage der Landwirte Sachsens geschildert. Quelle: Heike Nyari

Die Naturfreunde Bad Düben suchten das Gespräch und luden die Geschäftsführerin der beiden Regionalen Bauernverbände Delitzsch und Torgau in das Bad Dübener Naturparkhaus ein. Die diplomierte Agraringenieurin Christine Richter nahm die Einladung gern an und beantwortete nach einem kurzweiligen Einblick in die Arbeit des Bauernverbandes eine ganze Menge Fragen, die den Naturfreunden auf der Seele brannten. Nun wird diese Veranstaltung mit Sicherheit nicht die Welt retten, aber beide Seiten waren bereit, einander zuzuhören.

Richter : Wichtig, miteinander zu reden

„Ja, die Landwirtschaft hat ein Imageproblem“, erklärte Christine Richter. Deshalb sei es wichtig, miteinander und nicht nur übereinander zu reden. Und sie stellte gleich zu Beginn fest, dass die Bauern nicht machen könnten, was sie wollen, so wie es einige Leute denken. Das beträfe auch das Ausbringen von organischen und mineralischen Düngemitteln auf die Felder. Da gäbe es strenge Regularien, an die sich die Landwirte halten müssen, da eine Verantwortung gegenüber Mensch, Tier und Natur bestünde.

Grundwasser vielerorts mit Nitrat belastet

Außerdem stellte Christine Richter klar, dass Gülle weder Ackergift noch minderwertiger Abfall sei, sondern „es handelt sich dabei um einen natürlichen Dünger, dessen Nährstoffe dem Boden zugeführt werden, der Humusbildung dienen und Bodenorganismen ernähren“.

Trotzdem ist das Grundwasser vielerorts mit Nitrat belastet. Das Bundesumweltamt sieht in der landwirtschaftlichen Düngung die Hauptursache. 18 Prozent des Grundwassers in Deutschland hält den geltenden Schwellenwert von 50 Milligramm Nitrat je Liter nicht ein. Wie Christine Richter dazu erläuterte, kommt im Landkreis Nordsachsen erschwerend hinzu, „...dass wir eine niederschlagsarme Region sind.“

Auch Industrie und Kleinverbraucher in der Verantwortung

Gut zu wissen: Die EU-Kommission hat Deutschland wegen der unzureichenden Umsetzung der Nitratrichtlinie verklagt, und vom Europäischen Gerichtshof wurde Deutschland am 21. Juni 2018 wegen Verletzung dieser Richtlinie verurteilt. Auf diese Klage hin wurde bereits eine neue Düngeverordnung erlassen, was ein Weg in die richtige Richtung ist, und deren positive Auswirkungen sicher spürbar werden. „Unser Bauernverband engagiert sich im Arbeitskreis Wasserrahmenrichtlinie“, erklärte Christine Richter, „doch auch andere Bereiche, wie die Industrie und insbesondere auch die Kleinverbraucher im eigenen Garten müssen da mitziehen“.

Viele Lebensmittel landen in der Abfalltonne

Statistisch gesehen ernährt ein Bauer durchschnittlich 145 Menschen. Doch laut Umweltbundesamt und einer Studie der Universität Stuttgart landen etwa elf Millionen Tonnen aller Lebensmittel in Deutschland in der Abfalltonne statt auf dem Teller – eine Verschwendung von Ressourcen. In diesem Bereich sind neben Industrie und Handel auch die Verbraucher aufgefordert, umzudenken.

Interessierte willkommen bei den Naturfreunden

Die Naturfreunde Bad Düben treffen sich jeden dritten Donnerstag im Monat im Naturparkhaus. Neben Erfahrungsaustausch stehen Vorträge, Exkursionen und Arbeitseinsätze auf dem Jahresprogramm. Im Februar wird die Wegeplanung im touristischen Umfeld der Dübener Heide (Besucherlenkung) erläutert und im März geht es um das Thema Biogasanlage. Am 17. März wird zur Wasservogelzählung entlang der Mulde geladen und am 1. Mai wandern die Naturfreunde durch den Bad Schmiedeberger Stadtwald. Interessierte sind stets willkommen.

