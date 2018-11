Bad Düben

Wenn es dämmert, wagt er sich aus der Deckung – der Hirschkäfer. Und dann ist auch für Dr. Werner Malchau die Zeit gekommen, in den Wald zu gehen. Dort, wo alte Eichen und Buchen stehen, wo der Wald etwas unaufgeräumt ist und Totholz liegt, dort ist der 62-Jährige diesem seltenen, streng geschützten und vor allem imposanten Käfer wegen seines geweihartig vergrößerten Oberkiefers – bei den Männchen – auf der Spur. Denn der promovierte Zoologe zählt für das Land Sachsen-Anhalt die Hirschkäfer, die es unter anderem im Naturpark Dübener Heide gibt.

Dort gibt es überall Hischkäfer

Malchau weiß genau, wo man den Hirschkäfer in der Dübener Heide finden kann: „Wir haben ihn hier schon relativ häufig nachgewiesen“, erzählt er. Unter anderem im Heidewald rund um die Köhlerei Eisenhammer bei Bad Düben, ebenso im Wald am Lutherstein, gelegen an der Bundesstraße 2 zwischen Bad Düben und Wittenberg, oder auch in der Nähe von Lubast, einem kleinen Dorf mitten im Naturpark. Fündig kann man ebenso im Bad Dübener Ortsteil Alaunwerk werden, dort, wo es noch die alten Alaunhalden gibt und wo von 1580 bis 1883 Alaunerz gewonnen und verarbeitet wurde. Aber auch in der Colbitz-Letzlinger Heide, dem Dessauer Elbtal und am nördlichen und südlichen Harzrand sind unter anderem „stabile Vorkommen“ zu verzeichnen, wie er erzählt.

Zwei Hirschkäfer paaren sich in einem Wald. Quelle: dpa

Der Hirschkäfer-Fahnder kann freilich nicht an allen Stellen sein, um die Käfer zu zählen. So bittet Malchau auch die Bevölkerung um Mithilfe, hat an einer Infotafel am Lutherstein in der Dübener Heide einen entsprechenden Aufruf angebracht.

Naturfreunde melden Hirschkäfer-Entdeckungen

Bei der laufenden Zählung gebe es aktuell acht Meldungen. Bei einer Erhebung in den Jahren 2011/12 gab es im Bereich Eisenhammer 20 Hirschkäfer-Funde. „Die Leute fotografieren die Käfer und schicken mir die Bilder per E-Mail oder Whats App. Manche rufen auch einfach nur an“, berichtet der Experte, der in Schönebeck bei Magdeburg ein Büro für Umweltberatung und Naturschutz betreibt und zugleich Vorsitzender der Entomologen-Vereinigung in Sachsen-Anhalt ist, in der nach eigenen Angaben „eifrige Insektenfreunde“ organisiert sind, die gemeinsam Forschungen zur Faunistik (Tierwelt) betreiben – im Fall der Hirschkäfer im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. Dort werden die Daten aus dem ganzen Land ausgewertet und weitergeleitet zur Europäischen Union.

Hirschkäfer Der Hirschkäfer ist in der Roten Liste Deutschlands als „stark gefährdet“ (Kategorie 2) geführt. Sein Bestand hat in Mittel- und Südeuropa stark abgenommen. Hierfür ist der Rückgang der Lebensräume des Hirschkäfers verantwortlich, konkret alte Eichenwälder mit hohem Anteil von Totholz. Der Hirschkäfer ist in Deutschland noch verbreitet, aber nicht sehr häufig. So gibt es ihn vorwiegend in Mitteldeutschland. Deutlich seltener in Norddeutschland oder beispielsweise auch in Bayern. Die männlichen Hirschkäfer werden 25 bis 75 Millimeter lang, die Weibchen sind mit maximal 40 Millimetern Länge deutlich kleiner. Damit sind sie die größten europäischen Käfer. Hirschkäfer leben bevorzugt in alten Eichenwäldern, können aber auch in Gärten vorkommen. Die Hauptflugzeit liegt zwischen Ende Mai und Ende Juli. Die Lebenserwartung der erwachsenen Käfer beträgt drei bis acht Wochen. Sie können fliegen und schwärmen besonders in der Dämmerung. Quelle: www.deutschlands-natur.de

Zwar hätten sich besonders im mitteldeutschen Raum die Hirschkäfer-Bestände seit den 1950er-Jahren wieder erholt, weiß Malchau, weil auch Totholz nicht mehr so rigoros aus den Wäldern entfernt werde, dennoch stehe der Hirschkäfer unter gesetzlichem Schutz gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – und das europaweit. Er gilt als stark gefährdet, steht auf der Roten Liste.

Käfer mit faszinierender Größe

Wenn Werner Malchau von den Hirschkäfern erzählt, gerät er leicht ins Schwärmen. „Die Größe ist schon faszinierend. Und wenn sie fliegen, hört man sie brummen. Sie fliegen schön gemächlich, fast schon majestätisch“, schildert Malchau, der nach dem Abitur Biologie und Chemie in Köthen studierte, dann ein Forschungsstudium im Bereich Zoologie anschloss, seine Beobachtungen in der Natur.

Auf die Käfer ist er 1979 gekommen, da begann er sie zu sammeln. Auslöser war ein Studienfreund, der einen Alpenbock in der Hohen Tatra gefunden hatte. „Das war damals was. Ein ebenfalls Käfer sammelnder Student bot 50 Mark für das Tier“, erinnert er sich. So begann die Sammelleidenschaft. Etwa 100 Insektenkästen mit zig tausenden Käfern verschiedener Arten besitzt er. Dabei ist das Entdecken und Sammeln die eine Sache. Die Käfer müssen auch bearbeitet, also präpariert, beschriftet und in einer Datenbank erfasst werden. Eine wissenschaftlich Auswertung schließt sich an. So hat die Entomologen-Vereinigung gerade ein Projekt über die Insekten der Dübener Heide abgeschlossen. In der 478-seitigen Broschüre werden Vorkommen von 2874 Insektenarten dokumentiert. Das die so dokumentierten Tiere abgesehen von geschützten Arten wie dem Hirschkäfer auch als Belegmaterial hinter Glas in Kästen einsortiert werden, versteht sich von selbst.

Auf etwa 1000 bis 2000 zu bearbeitende Käfer kommt er pro Jahr – unzählige Stunden, die er mit den Käfern verbringt. Und was sagt seine Frau dazu? „Die muss das erdulden“, erzählt er und lächelt etwas verschmitzt. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

Hischkäfer-Entdeckungen können Sie an Dr. Werner Malchau weiterleiten. E-Mail: wernermalchau@aol.com, Telefon: 0178 8582611

Von Nico Fliegner