Bad Düben. Wenn Karfreitag erstmals wieder an den verwaisten Bahn-Haltepunkten auf der Strecke Lutherstadt Wittenberg – Eilenburg für ein halbes Jahr Züge regelmäßig an den Wochenenden stoppen, soll der Halt in der Kurstadt zum Hingucker werden. Blicken die Fahrgäste aus dem Zug, schauen sie wieder rein. Rein in bunt gestaltete Fenster. In den letzten Tagen hübschten Mitarbeiter des Verlagshauses Heide-Druck und Schüler des Graffiti-Kurses der Oberschule die Fassade des von zerschlagenen Fenstern geprägten Gebäudes mit großflächigen, farbigen Graffitis sowie einem in mehrere Areale unterteilten Foto auf.

Die Idee entstand, als klar wurde, dass die Deutsche Bahn im Lutherjahr das touristische Angebot zwischen Leipzig und Wittenberg starten will. Als Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), Ex-Bauamtsleiterin Heike Dietzsch und Ordnungsamts-Chefin Gabriele Leibnitz im Vorfeld den Bahnhof, der seit 2010 dem Dübener Garten- und Landschaftsbauer Michael Kühn gehört, besuchten, stand schnell fest: Für solch einen Anlass muss der Bahnhof etwas hermachen. Eines der Fenster schmückt nun eine Stadt-Ansicht von Günter Obst. Das Foto gewährt einen Blick auf die Stadt inklusive Nikolaikirche und Muldebrücke. Der Bad Schmiedeberger hat mit seinem selbst gebauten Miniatur-Heißluftballon in Verbindung mit einer Spiegelreflexkamera schon viele Aufnahmen aus der Vogelperspektive geschossen, gestaltete mit den Fotos mehrere Kalender und Bildbände Der Mitt-Siebziger ist zudem Organisator von Ballon-Treffen. Derzeit gibt es Planungen, ein solches in diesem Jahr in Bad Düben stattfinden zu lassen.

Für die anderen Fenster wurde die Idee mit den Graffiti-Bildern entwickelt. „Ich habe Frau Arloth von der Oberschule angerufen, die aber erst noch ihren Chef, Schulleiter Matthias Schuster, davon überzeugen musste. Aber der ganze Aufwand hat sich gelohnt. Ist doch schick geworden“, lobte Münster. Auch Matthias Schuster freut sich: „Das ist das dritte Projekt, das wir in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Graffitiverein umgesetzt haben. Unsere Schüler der 8. und 9. Klasse waren mit Spaß dabei. Weitere Projekte haben wir im Blick“. Wie Kunstlehrerin Petra Arloth erzählte, waren 16 Schüler aus den Klassenstufen beteiligt.

Karfreitag startet die Heide-Bahn um 8.52 Uhr von Bad Düben aus zu ihrer Premierenfahrt nach Wittenberg. Weitere Abfahrtzeiten finden Sie im Internet: http://eisenbahnverein-wittenberg.de.

Von Kathrin Kabelitz und Steffen Brost