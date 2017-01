Bad Düben. In Bad Dübens Partnerstadt Diez gibt es jetzt einen Kunstdruck, der den Betrachter mit einem Blick auf die Besonderheiten der alt-ehrwürdigen Grafenstadt informiert. Und Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) war die erste, die einen solchen als Geschenk überreicht bekam. In Großstädten längst ein fester Bestandteil im städtischen Tourismus- und Kulturangebot, hatte sich der Diezer Stadtbürgermeister Frank Dobra in Verbindung mit Rathaus-Vorzimmerdame Astrid Schröter darum bemüht, auch hier für Diez ein schönes Gesamtbild zu veröffentlichen.

Natürlich sollte dieses von einem einheimischen Künstler gestaltet sein und da fiel, ohne lange darüber nachzudenken, die Wahl auf Willi Herr. Anlass zur Herstellung des Stadtposters war zunächst die Städtepartnerschaft mit Bad Düben, die am 1. Oktober 2016 zum 25-jährigen Jubiläum in der Stadt an der Lahn im Beisein von Münster und einer großen Dübener Delegation mit einem Festakt begangen wurde.

Ausstellung im Naturparkhaus

Der Name Herr ist in der Diezer, aber auch in der Bad Dübener Kunstszene wahrlich kein unbekannter. Der Maler ist für seine naturgetreuen Tier-, Jagd- und Ortsansichten weit über die Region hinweg bekannt, gewährte auch schon bei einer Schau in Bad Düben Einblicke in sein künstlerisches Schaffen. Herrs Ehefrau Gretelore stellte im späten Frühjahr gemeinsam mit ihrer Künstler-Kollegin Renate Kuby im Naturparkhaus in Bad Düben ihre Werke aus. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft im Jahr 2011 hatte Willi Herr die beiden Partnerstädte bereits zu einem Motiv vereint. Mit zarten Aquarellfarben und Tusche akzentuiert, steht Diez dort als Heimatstadt des Künstlers oben an und Bad Düben lädt darunter ein, genauer hinzuschauen. Von beiden Städten sind markante Gebäude wie Schloss und Burg, Brücken und ein Teil der Landschaft um Lahn und Mulde abgebildet. Das Bild fand übrigens in der Dübener Ecke im Diezer Ratssaal einen Platz.

Diezer Motive

Neben dem Grafenschloss und dem Barockschloss Oranienstein sind auf dem neuen Werk das Kulturhaus Eberhard, in dem auch schon Dübener Künstler ausstellten, der dortige Pavillon, die alte und neue Lahnbrücke, der alte Getreidespeicher an der Lahn sowie das Rathaus zu sehen. Ein Blick nach Freiendiez sei ebenso gestattet, dem ältesten Diezer Stadtteil, der hier mit dem Kaiserdenkmal und der Turnhalle zeichnerisch zur Geltung kommt. Außerdem hat der vielschichtige Künstler auch den in der rheinland-pfälzischen Stadt beliebten Wassersport, den Campingplatz und den neuen Kletterwald neben dem Säckerbrunnen auf dem Kunstblatt verewigt.

In Diez ist das Stadtposter übrigens käuflich zu erwerben – in der Tourist- Information im Rathaus sowie im Museum im Grafenschloss. Preis: 25 Euro.

Von Wilma Rücker und Kathrin Kabelitz