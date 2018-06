Laußig

Die Laußiger Gemeinderäte haben über neue Namensvorschläge der Verwaltung für Straßen in verschiedenen Dörfern diskutiert. Änderungen machen sich für neun Namen notwendig, damit künftig beispielsweise keine Verwechslungen bei der Zustellung von Post auftreten.

Mehrere Dopplungen

So gibt es die Authausener Straße, An der Mühle, eine Eilenburger Straße, eine Feldgasse, ein Windmühlenweg und eine Söllichauer Straße bisher jeweils zwei Ortsteilen. Gleich dreifach sind bisher Dorfstraßen und eine Dübener Straße vorhanden. Bisher gibt es den Namen Hauptstraße in vier Ortsteilen. Betroffen sind die Orte Laußig, Kossa, Authausen und Pressel. Hier hat die Verwaltung vorgeschlagen, in Laußig den Namen beizubehalten. „Hier leben rund 400 Einwohner in der Straße. Deshalb würden wir hier keine Änderung vorschlagen“, erklärte Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos) zu einem der Vorschläge.

Bei zwei der Hauptstraßen wurde vorgeschlagen, den jeweiligen Ortsnamen zusätzlich voranzustellen. In Authausen könnte es künftig eine Untere und eine Obere Hauptstraße geben. Auch bei den Dorfstraßen könnte der Ortsname dazugestellt werden. Bei anderen Namen könnte eine Unterscheidung durch die Veränderung des Begriffes Straße in Weg oder Chaussee herbeigeführt werden.

Müssen die Bürger die Kosten tragen?

„Die von uns vorgeschlagenen Änderungen sind vorerst nur eine Diskussionsgrundlage. Wir sind für andere Ideen offen. Bis zum 11. September können Vorschläge eingereicht werden, um bis zum Jahresende die Angelegenheit durchzuziehen“, erklärte Schneider.

Bei einer Änderung des Straßennamens im Personaldokument würden keine Gebühren anfallen. Für alles andere seien die Bürger selbst verantwortlich, müssten mögliche Kosten für Umschreibnungen selber tragen.

Von Bärbel Schumann