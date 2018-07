Tiefensee

Das vom Ortschaftsrat schon länger angeregte Vorhaben, den Dorfanger um- und neu zu gestalten, wird zur Zeit in dem Bad Dübener Stadtteil in die Tat umgesetzt. Von Schnaditz her kommend betrifft es die Seite vor der Kirche, also den Teil des Angers, wo sich das Kriegerdenkmal, der große Brunnen und eben dieser Mühlstein befinden.

Gehverhalten der Bürger berücksichtigt

Wie aus dem Bauamt der Stadtverwaltung zu erfahren ist, waren einige Wegeeinfassung in desolatem Zustand und man hätte sowieso reagieren müssen. Also entschied man sich gleich für eine „Rundumerneuerung der Dorfmitte“, erzählt Astrid Seydewitz. So würden laut der Mitarbeiterin des Bauamtes ein Teil der Wege zurückgebaut, andere Wege neu angelegt. Klingt vielleicht etwas absurd, macht aber Sinn. Man hat bei der Neugestaltung das „Gehverhalten“ der Einwohner in die Planung mit einfließen lassen.

Begrünung kommt im Herbst

Und, was wird nun aus dem Mühlsteintischchen und der Bankratssitzung? An die strohhuttragenden Männer sei an dieser Stelle auch gedacht. Es entsteht auf dem Anger eine neue gepflasterter Fläche, wo sich die Senioren zukünftig wieder treffen können. Der gesamte Anger wird barrierefrei zugänglich gebaut. Die Begrünung ist für den Herbst vorgesehen.

Von Heike Nyari