Doris Mühlmann macht’s möglich: Notenspur führt nach Bad Düben

Leipzigs Notenspur, die die Musiktraditionen der Messestadt erleb- und hörbar machen soll, führt am 25. November zum dritten Mal in Folge Freunde der Hausmusik zusammen. Doris Mühlmann zählte im letzten Jahr zu den Besuchern. Der Bad Dübenerin gefiel das Projekt so gut, dass sie sich entschloss: Die Notenspur sollte auch bis Bad Düben und weiter nach Nordsachsen führen.