Bad Düben

Kurrende-Kantorin Elisabeth Neumann hat zuletzt verraten: Das Dreikönigssingen zum Jahresauftakt sei das Weihnachtskonzert, welches sie ganz entspannt am meisten genießen könne. So wie der Kantorin geht es vielen Dübener Musikfreunden: Entlastet von Familienbesuchen, Küchenschlachten und Einkaufshektik lehnen sich viele einfach zurück und genießen.

Kräftiger Gemeindegesang für viele die schönste Bescherung

Es ist eine besondere Stimmung, die sich im Konzert zum Epiphaniasfest entfaltet: Die Kurrende glänzt nochmals in bekannten und neueren Weihnachtsliedern und die Gemeinde stimmt stehend „Oh du fröhliche“ so kräftig und strahlend schön an, dass für Sangesfreudige zu Dreikönig die eigentlichen Bescherung erfolgt. Einziger Wermutstropfen: Da der (in Sachsen leider nicht arbeitsfreie) Feiertag 2019 auf einen Sonntag fällt, müssen sich Konzertbesucher noch eine Woche gedulden. Das Dreikönigssingen ist diesmal erst am 12. Januar um 19 Uhr in der Katholischen Kirche. Da es hier immer sehr voll wird, ist rechtzeitiges Kommen angeraten.

Das Jahresprogramm 2019 – von Mozart bis Musical

Gut besuchte und ausverkaufte Kurrende-Konzerte werden auch 2019 ein vertrautes Bild in Bad Düben sein. Denn das Jahresprogramm des Chors weist diesmal eine besonders große Spannbreite an verschiedenen Genres und Musikstilen auf. Ein Highlight: Am 16. März wird das Mozart-Requiem „Gott wird abwischen alle Tränen“ erklingen – begleitet vom Kammerorchester musica juventa. Dazu gibt es liturgische Gesänge moderner Komponisten.

Emotionales Auswärtsgastspiel für Kantorin Neumann

Am 13. April reist der Chor zu einem kleinen Auswärtsgastspiel in die Emmauskirche nach Leipzig-Sellerhausen. Ein Abendsingen zur Passionszeit werden die Dübener hier gestalten. Für Kantorin Elisabeth Neumann wird es ein besonderes Konzert und eine emotionale Rückkehr werden: Bevor die Kirchenmusikerin 2016 nach Bad Düben kam, leitete die gebürtige Stralsunderin mehrere Chöre in der Leipziger Emmausgemeinde.

Das Sommerkonzert findet diesmal am 22.Juni im Dübener Museumsdorf statt. Unter dem Titel „Kuriose Feiertage – jeder Tag ein Fest“ werden Kurrende und Posaunenchor garantiert einen Traumsommer herbeimusizieren.

„Die sonderbare Nacht“ mit Kindern des Evangelischen Schulzentrums

Höhepunkt wird dann auch 2019 die Festkonzerttrilogie in der Advents- und Weihnachtszeit sein. Nach der Einstimmung am 7. Dezember gibt es diesmal am 14. Dezember kein opulentes Oratorium, sondern ein herzerwärmendes Weihnachtsmusical. „Die sonderbare Nacht“ führen die Kurrendaner gemeinsam mit den Kindern des Evangelischen Schulzentrums auf. Eine Kombination, die bereits in der Vergangenheit für Furore sorgte: Viele erinnern sich beispielsweise noch an die „Nacht der Geschenke“ – das Musical erlebte 2002 seine Dübener Premiere. Und mit dem Dreikönigssingen am 11. Januar 2020 geht es dann mit der Kurrende bereits in das 42. Jahr ihres Bestehens.

Video: Das Beste aus dem Kurrende- Weihnachtskonzert

Update: Um allen die Wartezeit auf die nächsten Kurrende-Konzerte zu verkürzen, gibt es hier auf vielfachen Wunsch von Konzertbesuchern noch einen kurzen Video-Mitschnitt des Kurrende-Weihnachtskonzerts von 22. Dezember im Heides-Spa-Konzertsaal Bad Düben (Bachs Weihnachtsoratorium und Mendelssohns Magnificat). Den bereits veröffentlichten Konzertbericht gibts hier.

Von Olaf Majer