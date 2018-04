Dreister Bankraub in Bad Düben

Bad Düben. Es ist leider kein Aprilscherz: Als Anwohner des Schlossmarks ihren Osterspaziergang am Sonntag machten, trauten sie ihren Augen nicht, die massive Holzbank nahe der Mulde war verschwunden. „Das kann doch nicht wahr sein“, sagte Günther Elsner, der den Diebstahl als erster entdeckte. „Da hat man bald keine Lust mehr, wenn privater Einsatz so mit Füßen getreten wird.“

Holzkünstler Zenger fertigte 2015 das Unikat

Wer hinter dem feigen Bankraub steckt, ist noch völlig unklar. Die verzierte Holzbank hatte der Dübener Kettensägekünstler Raik Zenger zu Ehren der 25-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Bad Düben und Diez 2015 geschaffen. Da sich zunächst kein geeigneter Standort fand, hatten Freunde dafür geworben, sie an einem der schönsten Aussichtspunkte entlang der Mulde aufzustellen. An Abichts Pferdewiesen konnten Wanderer nun rasten und den herrlichen Blick über die Muldeaue genießen. Bis jetzt.

Belohnung ist ausgesetzt

Raik Zenger ist deutlich verärgert: „Wer macht so was?“ Die Bank mit ihren Verzierungen zur Städtepartnerschaft sei ein Unikat. „Wer stellt sich denn so etwas in den Garten?“ Zudem sei sie so schwer, „dass sie kaum mit dem Fahrrad geklaut werden kann.“ Ob es am Mulde-Wanderweg bald eine neue Bank geben wird, ist derzeit fraglich.

Wer hat was gesehen? Hinweise auf die möglichen Bankräuber oder den Verbleib der Bank bitte per E-Mail an: tomjuliane@aol.com oder Tel.: 0172/3639447. Eine Belohnung ist ausgesetzt.

Von Olaf Majer