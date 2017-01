Bad Düben. Nach einem dreisten Diebstahl in der Lutherstraße in Bad Düben bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich zu melden. Opfer wurde eine 71 Jahre alte Seniorin, die am Dienstag gegen 13.30 Uhr gerade an einem Geldautomaten eine Einzahlung abgeschlossen hatte und nur noch auf die Herausgabe der Quittung und der Geldkarte wartete. Ein Unbekannter habe die Frau mit einem Stoß ins Gesäß abgelenkt. Die Seniorin drehte sich daraufhin zu dem Mann um – und vergaß darüber ihr Portemonnaie, das noch auf der Ablage am Geldautomaten lag. Als die 71-Jährige noch Kontoauszüge holen wollte, bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies und ging zurück zum Einzahlautomaten. Doch von dem Portemonnaie und dem Unbekannten fehlte jegliche Spur.

Die 71-Jährige erstattete Anzeige und erklärte den Polizisten, dass sie den jungen Mann schon zuvor bemerkte. Er war in Begleitung einer Frau in dem Kreditinstitut. Die Seniorin beschrieb den Mann folgendermaßen: Etwa 30 Jahre alt, stämmige Statur und etwa 1,80 Meter groß. Zur Frau konnte sie sagen, dass diese etwa 25 bis 30 Jahre alt war und sehr ungepflegt aussah. Sie war etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Sie hatte wohl längere, mittelbraune Haare.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423 664 -100) zu melden.

Von kasto