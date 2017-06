Bad Düben. Dicke schwarze Qualmwolken ziehen am Dienstag kurz nach 11 Uhr aus der Dachwohnung eines Mehrfamilienhaus in der Moorbadstraße 14 in Bad Düben. Sekunden später heulen die Sirenen. Binnen weniger Minuten stehen Rettungskräfte wie Feuerwehr, Polizei und Notarztwagen vor der Tür. Doch es ist eng in der Sackgasse. Überall parken Fahrzeuge. Die Fahrer der Rettungsfahrzeuge müssen teilweise ziemlich rangieren, um an den parkenden Fahrzeuges vorbeizukommen. Die Polizei koordiniert die Zufahrt. Hauseigentümer Helmut Schwertner weist die Kameraden vor Ort ein. Die bahnen sich unter Atemschutz und mit Schlauchtechnik den Weg ins Dachgeschoss. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen ein Kurzschluss an einem Drucker das Feuer ausgelöst. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Mittels eines Spezialgebläses versuchten die Kameraden, parallel zu den Löscharbeiten das Treppenhaus weitestgehend rauchfrei zu halten. Mittlerweile nehmen auch die schwarzen Rauchfahnen aus der obersten Etage langsam ab. Menschen kamen nicht zu Schaden, zum Zeitpunkt des Feuers war niemand in der Wohnung. Anwohner hatten durch das Piepen von Rauchmeldern den Hinweis auf das Feuer bekommen und die Feuerwehr alarmiert. Helmut Schwertner hofft indes, dass sich der Schaden in den Wohnungen in Grenzen hält. Wenn der Rauch abgezogen ist, will der Rentner den Schaden genauer in Augenschein nehmen und ihn möglichst schnell wieder beseitigen. Über die Höhe des Sachschadens konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

Von bro