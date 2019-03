Bad Düben

Das ehemalige NVA-Clubhaus – später Diskothek Galaxy – in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben wurde jetzt am Leipziger Amtsgericht zwangsversteigert. Der Verkehrswert der 2747 Quadratmeter großen Immobilie lag bei 145 000 Euro.

Zuschlag an Markkleeberger Unternehmen

Drei Interessenten, darunter auch ein Bad Dübener Bauunternehmen, boten bei der Versteigerung mit. Den Zuschlag erhielt schließlich ein Unternehmen aus Markkleeberg – für deutlich mehr als den aufgerufenen Verkehrswert. Was das Unternehmen damit vorhat, ist bislang nicht bekannt.

Haus hat wechselhafte Geschichte

Das Gebäude hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. 1971 gebaut, erlebten das Clubhaus und die Gaststätte der Militär-Handelsorganisation (MHO) wahre Anstürme, wenn zu Feierlichkeiten der DDR oder der NVA der Saal und die Gaststätte genutzt wurden. In den 1990er-Jahren wurde das Haus unter dem Namen „Tatüü“ als Diskothek genutzt. Im November 2015 sollte erneut ein Disco-Betrieb unter dem Namen „New Galaxy“ starten. Doch die Eröffnung musste wegen Brandschutzproblemen abgesagt werden. Andere Bereiche des Clubhauses waren immer wieder an neue Nutzer vermietet. So war hier vorübergehend eine Pizzeria samt Bowlingbahn und ein Paketlieferdienst ansässig.

Von Steffen Brost