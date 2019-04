Bad Düben

In Bad Düben wurden jetzt die besten Vorleser aus den vierten Klassen gesucht. Die jeweils zwei Besten der Heidegrundschule Bad Düben, des Evangelischen Schulzentrums und der Grundschule Zschepplin trafen sich zum Ausscheid in der Bibliothek im Awo-Jugendhaus Poly.

Wettbewerb hat Tradition

Bibliotheksleiterin Bettina Beska begrüßte die Teilnehmer und erzählte, dass der Leselöwen-Vorlesewettbewerb seit 2003 regelmäßig stattfindet. „Wir haben damals in Bad Düben mit dem Lesewettbewerb begonnen. Mittlerweile finden jedes Jahr drei solcher Veranstaltungen mit den dritten und vierten Klassen aus der Region statt“, erklärte sie. Hinzu komme ein überregionaler Ausscheid, an dem sich Schulen aus dem Gebiet des Städtebundes Dübener Heide beteiligen. Dieser Vorlesewettbewerb sei der jährliche Höhepunkt in der Leseförderung für dieses Schulalter, er solle die Freude am Lesen entwickeln und somit die Kinder anregen, wieder öfter zu einem Buch zu greifen. „Für die Zukunft wünsche ich mir, das sich wieder alle Grundschulen aus der Region daran beteiligen“, sagte Beska.

Eine Jury (rechts) bewertete die Viertkässler beim großen Leselöwen-Vorlesewettbewerb in der Awo-Bibliothek. Quelle: Steffen Brost

Jury vergibt Punkte

Eine vierköpfige Jury mit Werner Stärtzel, Elke Geist, Inge Krug und Helga Schossig bewerteten die einzelnen Lesevorträge, die auf jeweils drei Minuten begrenzt waren. Sie verteilten für die einzelnen Vorträge Punkte. Für Textverständnis, Lesetechnik und Textgestaltung gab es jeweils ein bis fünf Punkte. Zuerst durften die Viertklässler ein Textstück aus einem selbst gewählten Buch vorlesen.

Im zweiten Durchgang wurde es etwas schwieriger, denn da bekamen sie von Bettina Beska einen unbekannten Buchtext aus dem Kinderbuch „Unheimlich perfekte Freunde“ zum Lesen. Die meisten Punkte heimste letztlich Morten-Lucien Koch ein. Auf den zweiten Platz kam Hanna Prophet (beide Evangelisches Schulzentrum Bad Düben). Dritter wurde Tobias Wagner von der Grundschule Zschepplin.

Zum besten Vorleser wurde Morten-Lucien Koch (links) gekürt. Auf den zweiten Platz kam Hannah Prophet (Mitte) und Dritter wurde Tobias Wagner (rechts). Jette Pospischil und Moritz Mussi (hinten) belegten beiden den vierten Platz. Quelle: Steffen Brost

Urkunden und Gutscheine für die Sieger

Als Preise bekamen alle Teilnehmer Urkunden und die Besten einen Büchergutschein. Der Wettstreit ist gleichzeitig der Vorentscheid für den seit 2008 jährlich stattfindenden Heide-Vorlesewettbewerb der Viertklässler, welcher im Rahmen des Städtebundes Dübener Heide länderübergreifend mit Teilnehmern aus Grundschulen Sachsens und Sachsen-Anhalts mit wechselndem Austragungsort durchgeführt wird. Aus jeder gemeldeten Schule nimmt der beste Vorleser teil. Diesmal findet dieser Lesewettstreit am 5. Juni in Prettin statt. Zwölf Grundschulen aus der gesamten Dübener Heide nehmen daran teil.

Von Steffen Brost