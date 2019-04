Bad Düben

2013 war es, als der Bad Dübener Historiker Günter Tempelhof anlässlich des 80. Gründungsjubiläums der Autohäuser Kühne am Hauptstandort Bad Düben ein rund 350 Seiten starkes Werk erstellte, das die Firmengeschichte von der Einzelunternehmung Martin Kühne zur Kühne Gruppe aufzeigt. Jetzt, sechs Jahre später, kommt ein neues Kapitel hinzu. Am Freitag wurde an der Görschlitzer Straße der Grundstein für den vier Millionen Euro teuren Neubau des Mercedes-Benz-Betriebes mit einer Fläche von 1600 Quadratmetern gelegt.

Kein Flughafen aber bald fertig

Die Gruppe der Kühne Autohäuser hat in den letzten Jahren im Raum Leipzig enorm expandiert und sich so zu einem der größten Arbeitgeber in der Automobilbranche in der Region Leipzig entwickelt. Noch in diesem Monat sollen auf dem Areal hinter dem VW-Autohaus die Bauarbeiten beginnen. Etwas über ein Jahr ist veranschlagt – und realistisch, wie ein Bauschild selbstbewusst verkündet: „Kein Flughafen, aber bald fertig.“

„Kein Flughafen, aber bald fertig“ ist auf einem Bauschild zu lesen. Quelle: privat

Insgesamt sind drei Bauabschnitte geplant: Im ersten entstehen ein neues Gebäude für die Verwaltung und den IT-Bereich der Kühne Gruppe sowie neue Sozialräume und eine Kantine für die zukünftig über 80 Mitarbeiter am Standort Bad Düben. Danach wird eine moderne Pkw- und Transporter-Werkstatt für Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz gebaut. In der Werkstatt befindet sich neben einem neuen Achsvermessungsplatz und einem Karosseriearbeitsplatz auch ein Einstellplatz für moderne Assistenz-Systeme. Im finalen Bauabschnitt entsteht dann eine neue Werkstatt für Lkw, Busse und Nutzfahrzeuge aller Art. Im gesamten Neubau werde besonderer Wert auf die hohen herstellerspezifischen Anforderungen und technischen Standards gelegt.

Alles an einem Ort – Entscheidung fiel nach Brand 2015

Alles an einem Ort vereint – die Idee zu diesem Vorhaben gibt es schon länger. „Gefühlt wollten wir mit der Mercedes-Werkstatt schon drei-, viermal raus aus der Innenstadt ins Gewerbegebiet“, so Mike Kühne, Geschäftsführer der Kühne Gruppe. Die endgültige Entscheidung fiel nach dem Brand im April 2015, als ein Feuer auf dem Betriebsgelände in der Torgauer Straße eine rund 400 Quadratmeter große Werkstatt samt Ausrüstung und Solardach sowie drei Fahrzeuge zerstörte. Für die Nachnutzung des Areals in dem von Wohnbebauung geprägten Gebiet gibt es einige Ideen, so Kühne. Gewerbliche Nutzung, Wohnstandort oder Erweiterung des Wohnparks mit altersgerechtem Wohnen in der Grünstraße, der zu 100 Prozent ausgelastet ist, gehören dazu.

So soll der geplante Neubau in der Torgauer Straße in Bad Düben aussehen. Quelle: Autohäuser Kühne

Beim jetzt anstehenden Neubau wird einerseits auf die Belange der Mitarbeiter an einem modernen und sicheren Arbeitsplatz, andererseits auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und ökologische Faktoren geachtet. „Die Sicherheit und Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiter liegen uns besonders am Herzen“, versichert Mike Kühne, der froh ist, dass mit dem Neubau die insgesamt über 80 Arbeitsplätze gesichert werden können: „Als Arbeitgeber haben wir eine Verantwortung für Stadt und Region und deren Entwicklung.“

Investition ist Bekenntnis an Stadt und Region

Auch die Anforderungen zur Wartung moderner und vernetzter Fahrzeuge steigen. Um diesen gerecht werden zu können, wird die bisherige Werkstatt in der Torgauer Straße durch den nun anstehenden Neubau abgelöst. Die Gesamtinvestitionen für das Bauprojekt belaufen sich auf rund vier Millionen Euro. Für Mike Kühne ist das eine immense Summe, aber eben auch ein Bekenntnis zu Stadt und Region, „das wir hier investieren.“

Von Kathrin Kabelitz