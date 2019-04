Bad Düben

Als Hans-Joachim Böttcher vor einem Jahr mit der Veröffentlichung seines damals neuesten Werkes „ Elisabeth von Sachsen und Johann Kasimir von der Pfalz“ ankündigte, welchen Themen er sich als nächstes widmet, war von den Türkenkriegen noch gar keine Rede. Doch daran gearbeitet hat Böttcher schon eine ganze Weile. Und nun hat der Bad Dübener Historiker und Autor ein neues Sachbuch vorgelegt, das sich genau dieser Thematik widmet: „Die Türkenkriege im Spiegel sächsischer Biografien“. Abgesehen von kleineren Veröffentlichungen und Hinweisen zur Beteiligung von Sachsen an den Türkenkriegen gab es bislang keinerlei umfassendere Gesamtdarstellung.

Dafür einen Verlag zu finden, sei anfangs gar nicht so einfach gewesen, sagt Hans-Joachim Böttcher. Doch beim in Herne ansässigen Gabriele Schäfer Verlag, der sich vor allem Werken zur Geschichts-, Sprach- und Literaturwissenschaft sowie belletristischer Literatur und Biografien in deutscher Sprache widmet, sei er fündig geworden.

Es geht um das Leben des Ferdinand von Sachsen-Coburg

Auf rund 270 Seiten zeichnet der 71-Jährige das Leben des Ferdinand von Sachsen-Coburg und Gotha, bekannt als Ferdinand I. von Bulgarien, von der Geburt bis zum Tod nach. Dabei geht der Autor umfangreich auf dessen Privatleben wie auch seine Eigenheiten und sein privates Faible für die Naturwissenschaften, Theater und Musik sowie den technischen Fortschritt ein. Zudem stellt Hans-Joachim Böttcher das vielfältige Wirken des 1861 in Wien geborenen Prinzen für die Entwicklung Bulgariens auf allen Gebieten dar. „Um Ferdinands Handeln und dessen Auswirkungen auf sein Land im Rahmen des großen Weltgeschehens – Balkankriege und Erster Weltkrieg – verständlich werden zu lassen, erfolgt dessen Darstellung in einem entsprechenden Umfang“, so Böttcher.

2015 bekam Hans-Joachim Böttcher den Gellertpreis

Mit Büchern über sächsische Persönlichkeiten hat sich der Kurstädter, der vor seinem Ruhestand als Denkmalpfleger im Landratsamt Nordsachsen gearbeitet hat, in den vergangenen Jahren überregional einen Namen in diversen Fach- und Kennerkreisen erarbeitet. 2015 bekam er für sein literarisches Schaffen den Gellertpreis des Landkreises Nordsachsen. Er verfasste Beiträge, Schriften und Hefte über Regional- und Heimatgeschichte, vielfach über den Landschaftsraum Dübener Heide. Besonders gefragt sind Biografien, viele werden inzwischen in andere Sprachen übersetzt. In den letzten Jahren haben es Böttcher vor allem die Schicksale von Frauen angetan, die aus adligen Familien stammen und bewegende Schicksalsjahre hinter sich haben.

Dübener Autor hat schon die nächsten Werke in Arbeit

Über 25 Werke sind es mittlerweile, die neben zahlreichen Veröffentlichungen über die Geschichte von Denkmalen sowie zu speziellen historischen Themen des mitteldeutschen Raumes in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Die nächsten Sachbücher hat Böttcher bereits im Blick, im Herbst soll das nächste erscheinen. In Arbeit hat er ein Buch über sächsische Geschichte, zudem recherchiert er für ein Auftragswerk zu Alchemisten.

Hans-Joachim Böttcher, Die Türkenkriege im Spiegel sächsischer Biografien. Gabriele Schäfer Verlag. ISBN 978-3-944487-63-2

Von Kathrin Kabelitz