Bad Düben

Die Bad Dübener Hobby-Autorin Stephanie Weichhold macht seit einigen Jahren mit Fantasy-Romanen von sich reden. So sind bereits drei Teile von „Tessa“ erschienen, ebenso wie „Die mystischen Krieger“ und „Aurelia – die Sternenflüsterin“. Nun hat die 29-Jährige ihr erstes Kinderbuch geschrieben. „Im Auge des Wolfes“ erscheint am Dienstag. Es geht um Naja, ein Mädchen, das in einem kleinen Dorf lebt und die besondere Gabe hat, Tiere zu verstehen. Das aber weiß die Zehnjährige lange Zeit nicht – bis sie auf Wolf Nanuk trifft, mit dem sie fortan einige Abenteuer besteht.

Erzählt wird die Geschichte auf 83 Seiten – abgeschlossen ist sie damit nicht. Die Bad Dübenerin plant eine Kinderbuchreihe mit mehreren Bänden. Im April fängt sie mit dem nächsten Buch an.

Anfang und Ende stehen fest – der Rest ergibt sich

Wie lässt sich das planen? „Anfang und Ende weiß ich, aber welche Wendung die Geschichte nimmt, ist jetzt noch nicht absehbar. Viele Autoren machen sich vorher einen festen Plan. Ich mache mir Stichpunkte, so oder so könnte es sein und dann lasse ich die Geschichte einfach geschehen“, erzählt sie. Das Schreiben gehe ihr dabei ganz gut von der Hand, „beim Bearbeiten des Texte merke ich dann doch, dass ich manche Sätze für die Kinder in einfacherem Deutsch gestalten muss.“ Sie habe sich bewusst dafür entschieden, auf Illustrationen zu verzichten: „Ich will nichts vorgeben, die Kinder haben eine große Vorstellungskraft und sollen sich die Figuren bildlich vorstellen.“

Bei den Mädchen und Jungen ihrer Kindergartengruppe in der Diakonie-Kita St. Nikolai klappt das schon recht gut. Einige Kapitel hat sie den Steppkes bereits vorgelesen und die Neugier auf die nächsten ist schon groß. Dass sie ausgerechnet den Wolf in den Mittelpunkt ihrer Geschichte gestellt hat, sei angesichts der aktuellen Berichterstattung eher ein Zufall. „Erst war die Idee da, dann kam der Wolf in die Heide. Er wird ja in Geschichten oft als unheimlich dargestellt, das wollte ich mit meiner Geschichte etwas relativieren.“ Auch wenn der Titel schon etwas gefährlich klinge, räumt sie ein.

Auf der Buchmesse stellte die Dübenerin ihre Werke vor

Auf der Buchmesse in Leipzig war das neue Werk übrigens schon am Stand des Entwicklers des Schreibprogramms Papyrus Autor präsent: „Die Messe war für mich ein unglaublich gutes Ereignis. Viele Leute haben meine Bücher angesehen und wenn ich am Stand war und Fotos machen ließ, sprachen mich einige Interessierte sogar persönlich an und bekundeten ihr Interesse. Seitdem wächst die Zahl meiner Follower auf Facebook täglich.“

Erstes Kinderbuch erscheint am Geburtstag der Oma

Übrigens: Die Veröffentlichungstage wählt Stephanie Weichhold nicht zufällig aus. „Es ist bisher immer ein Datum gewesen, an welchem ich etwas mit einem besonderen Menschen verbinde. Am Dienstag hat meine Oma Geburtstag. Sie bedeutet mir sehr viel, ist immer für mich da und ich bin ihr für so vieles sehr dankbar. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Oma!“

„Im Auge des Wolfes“, ISBN: 978-9-4638-6705-4, Preis: 7,99 Euro, erhältlich über Bookmundo, Amazon, Thalia, Hugendubel, Bücher.de und überall, wo es Bücher gibt (Achtung! Buch wird erst bei Bestellung gedruckt)

Von Kathrin Kabelitz