Bad Düben

Die Verwaltung in Bad Düben braucht ein neues Dienstfahrzeug. Einfach kaufen ist nicht – entscheiden muss das der Stadtrat. Sieben regionale Firmen seien angeschrieben und mit Vorgaben ausgestattet worden: Ein SUV muss es sein, 90 bis 120 PS soll das dieselbetriebene Fahrzeug haben, über Ausstattungs-Merkmale wie Navigationsgerät, Einparkhilfe und Klimaanlage verfügen. Dass nun ein Delitzscher Autohaus für einen Opel den Zuschlag bekommen und letztlich nur rund 30 bis 70 Euro Preisunterschied dafür im Vergleich zu anderen Leasing-Angeboten den Ausschlag geben sollen, brachte Michael Noack (CDU) in Fahrt. Zumal eventuelle Reparaturfahrten auch nur mit entsprechendem Personalaufwand zu bewältigen seien. Warum also in die Ferne schweifen? Es hätte ausgereicht, die in Bad Düben ansässigen Autohäuser anzufragen: „Ihr habt doch die Ausschreibung selbst gestaltet.“ Wenn das in Zukunft so weitergehe, müsse man wohl im Stadtrat besprechen, „wie das zu laufen hat.“ Sven Hindemith (SPD/Bürgerkreis) sah das genauso, wollte wissen, inwieweit Extras wie ein Navi notwendig seien. Die Antwort: Ein Auto steht für Politessen und Fahrten zu Bauberatungen zur Verfügung, das nun avisierte sei für längere Dienstfahrten nötig. Die Entscheidung für einen Diesel sei bewusst, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Der Landkreis fordere von der Stadt ein Blackout-Szenario, „Elektro- oder Autogas-Autos nützen uns wegen der fehlenden Tankmöglichkeiten nichts.“ Michael Noack hatte einen weiteren Aspekt ins Spiel gebracht, den Birgit Dilly (Die Linke) mit einem Plädoyer für die Händler der Stadt, „die hier Steuern zahlen und uns helfen“, unterstützte.

Kämmerer Silvio Grahle wies die pauschale Kritik an der Ausschreibung zurück. Die Verwaltung habe in erster Linie wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Wenn der Stadtrat dies anders sehe, müsse er anders entscheiden. In der Diskussion zeigte sich: Rund um Verbrauchswerte und Ausstattung gibt es zu viele Fragen und Unklarheiten. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) trat selbst auf die Bremse, das Thema solle nochmal zurück in den Ausschuss, „um zu klären, auf welche Parameter wir Wert legen.“ Dem stimmte der Stadtrat zu.

Von Kathrin Kabelitz