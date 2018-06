Bad Düben

„Die Session ist seit Aschermittwoch vorbei. Aber wir haben trotzdem ein aktives Vereinsleben, haben erst kürzlich unsere Vereinsfahrt mit dem Kremser in die Dübener Heide gemacht und bereiten jetzt unser Vereinsfest im August vor. Und da gab es noch ein paar freie Kapazitäten im Juni und so haben wir uns für den Stadtstrand angemeldet“, klärt Lachmann auf.

Aus der Strandhütte wurde kurzerhand die Narrenbar und von hier aus schenkten die Vereinsmitglieder Bowle und andere hochprozentige Dinge aus. Doch so richtig viel war anfangs nicht los. „Da ist die Fußballweltmeisterschaft schuld. Die sitzen alle vorm Fernseher. Aber die kommen bestimmt alle noch nach dem Spiel“, mutmaßte der Präsident. Und er behielt recht. Je später der Abend, um so mehr Schaulustige kamen auf den Marktplatz.

Schon jetzt blickt der Verein auf die kommende Session. Das Motto steht schon fest, heißt in diesem Jahr „Einfach zauberhaft“ und startet mit der Schlüsselübergabe am 11.11.um 11.11 Uhr bei der Bürgermeisterin.

Auch ein paar neue Gesichter mischen jetzt mit. „Wir haben neu gewählt. Ein paar sind aus Altersgründen raus, andere neu dazu gekommen.“ Der Präsident bleibt Matthias Lachmann, als Vize fungiert Heiko Pursche, als Schatzmeister ist jetzt Christian Mansfeld neu. Er ersetzt Stefan Kind, der ausgeschieden ist. Und Rudolf Scheeren gehört auch noch mit zum Vorstand. „Unser fünfzehnköpfiger Elferrat wurde auch etwas bunt durcheinandergewirbelt. Da ist mit Celina Kohlstock auch eine Jüngere nachgestoßen. Insgesamt sind dort jetzt sechs Frauen und neun Männer. Das passt so“, ist Lachmann zufrieden.

In diesem Hahr planen die Bad Dübener Narren nach der Schlüsselübergabe im November eine Neuheit. „Wir starten mit einer Faschingsdisko in die Narrenzeit. Dann folgen im Februar verschiedene Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Am 3.März macht der Kinderfasching dann den Abschluss“, so Lachmann.

Von Steffen Brost