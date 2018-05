bAD dÜBEN

Die Bad Dübener Feuerwehr musste am Freitagnachmittag zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Brunnenstraße ausrücken. Vor Ort stellte sich die Einsatzlage als Entstehungsbrand in einem Keller dar. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz zur Lageerkundung und Brandbekämpfung mit einem C-Rohr und Wärmebildkamera vor. Das Brandgut wurde nach draußen gebracht und dort abgelöscht. Danach belüfteten die Kameraden den Keller und übergaben die Einsatzstelle an die Polizei. Personen wurden nicht verletzt. 20 Kameraden waren vor Ort. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Ebenso am späten Freitagnachmittag wurden auch die Kameraden der Eilenburger Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Einsatzort war die Papierfabrik Stora Enso auf dem Schanzberg. Dort gab es einen Brand in der Altpapierentsorgung.

Von lvz