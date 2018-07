Tornau

Kunst mit der Kettensäge: Rund 40 Aktive sind am Wochenende im Naturpark Dübener Heide zu einem Holzskulpturenwettbewerb angetreten. Viele Künstler hätten bei der Gestaltung der etwa zwei bis drei Meter hohen Baumstämme das Thema Bienensterben aufgegriffen, sagte der Bürgermeister des Gräfenhainicher Ortsteils Tornau, Udo Reiss, am Sonntag. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Wenn die Bienen sterben, stirbt auch der Mensch“. Viele Künstler setzten sich Reiss zufolge kritisch mit dem Thema auseinander. Mit dabei waren 38 Teilnehmer aus neun Ländern, darunter Schweizer, Österreicher, Dänen und Polen. Viele seien zum ersten Mal in die Dübener Heide gekommen.

Wetter besondere Herausforderung

Eine besondere Herausforderung sei das Wetter gewesen, sagte Reiss. Während die Teilnehmer am Samstag ihre Werke zurechtsägten, herrschten in der Sonne bis zu 40 Grad. „Für die Künstler war das eine echt Tortur, bei diesen Bedingungen mit der heißen Säge zu arbeiten“, sagte Reiss. Am Abend habe es dann ein kräftiges Gewitter gegeben. Das gemeinsam mit dem Naturpark organisierte Fest habe aber trotzdem stattfinden können.

In Würdigung und Andenken an dem in diesem Jahr verstorbenen Heidemaler und Initiator dieser Veranstaltung, Heidemaler Wolfgang Köppe, pflanzten die Teilnehmer eine Heidebuche auf dem Festplatz.

Das sind die Gewinner

Der aus Schwemsaler ins Sachsen-Anhalt stammende Alf Kampfmeier kommt jedes Jahr aus der Schweiz um Holzfestival angereist. Quelle: Steffen Brost

Außerdem wurden die Gewinner prämiert: der Köppe-Preis ging an Alf Kampfmeier (Schweiz) für „Symbiose“ und Olaf Jensen (Sachsen-Anhalt) für „Biene im Glück“: Den Zuschauerpreis erhielt Alf Kampfmeier für „Symbiose“, den Künstlerpreis Ted Behrens (Mecklenburg-Vorpommern) für „Die Masse“.

Insgesamt kamen Reiss zufolge an den beiden Tagen rund 3000 Besucher. Wegen der Hitze seien es weniger als in den vergangenen Jahren gewesen.

Von dpa/bro