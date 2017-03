Bad Düben. Nun ist der geschnitzte EM-Pokal aus Bad Düben dort, wo er hingehört. Nämlich bei der Mannschaft, die sich zur Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich in die Herzen der Zuschauer und in das von Raik Zenger spielte – beim isländischen Nationalteam. Der Bad Dübener Holzkünstler hatte den Pott mit der Kettensäge geschnitzt und wollte ihn eigentlich dem Land des Europameisters stiften. Das furiose Auftreten der Isländer, die erst im Viertelfinale ausschieden, bewegte ihn aber zum spontanen Umdenken: „Egal, wer Europameister wird, Island ist mein Sieger der Herzen und soll den Pott bekommen.“Anlässlich des am Donnerstag gestarteten 11-mm-Filmfestivals in Berlin, das die wichtigsten Neuerscheinungen aus dem Bereich Fußballspiel- und Dokumentarfilm präsentiert, konnte Zenger sein Kunstwerk nun an Nationaltrainer Heimir Hallgrímsson übergeben.

Dass es zu dieser Verlängerung eines Projektes kommen sollte, das mit der EM begonnen hatte, kam etwas überraschend. Denn eigentlich war für Zenger das Ganze beendet, nachdem er vor Weihnachten den hellen, aus Pappelholz geschnitzten 1,30 Meter hohen und rund 70 Kilogramm schweren Koloss an die isländische Botschaft geschickt hatte. Vor einigen Tagen erreichte ihn aber ein Anruf. Botschafter Martin Eyjolfsson hatte die Idee, den Pokal dem isländischen Nationaltrainer zu übergeben, der als Gast des Festivals nach Berlin kommen sollte. Der Grund: Als Auftaktfilm lief im Kino Babylon ein Streifen über das Überraschungs-Team der EM. Filmemacher hatten die Mannschaft über zwei Jahre begleitet.

„Ein toller Film“ befand auch Zenger. Noch vor Beginn übergab er den Pokal an Heimir Hallgrímsson. „Ich habe mit dem Trainer über die Entstehungsgeschichte sprechen können und wie der Pokal transportiert wurde.“ Hallgrímsson habe sich gefreut und bedankt, für ihn und seine Mannschaft sei das eine große Ehre. „Der Trainer und der Botschafter waren dann auf der Bühne und der Pokal wurde per Sackkarre an den Rand gehievt“, so Zenger. Ein Auftritt des Künstlers auf der Bühne war aus Zeitgründen nicht mehr vorgesehen. Per Spotlight wurde der Bad Dübener, der auf der Empore saß, aber kurz ins Rampenlicht gerückt.

Der Pott soll nun einen Ehrenplatz im Büro des Nationalteams beim Fußballverband in Reykjavík erhalten. Im Sommer zieht ein Botschafts-Mitarbeiter zurück auf die Insel. Dann geht das Kunstwerk in den Umzugskisten mit auf Reisen.

Von Kathirn Kabelitz