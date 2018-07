Bad Düben

Dort erwartet die Teilnehmer eine spannende Woche mit Fahrradtest, Besuch eines Reiterhofes, Drachenbootfahren, Wasserski, Badespaß, Besuch der Wasserwelt in Bitterfeld, Sporttag und mehr.

Viele Unterstützer

Organisiert wird das Camp unter anderem von der Bundespolizeiabteilung, dem Jugendmigrationsdienst der Diakonie, SV Bad Düben und Landessportbund Sachsen. „Unser Ziel ist es, die Integration von Kindern mit unterschiedlichen familiären Bindungen, sozialen Hintergründen sowie von Kindern mit Migrationshintergrund aus der Region zu fördern. Immerhin nehmen in diesem Jahr 15 Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund an diesem Camp teil. So viel wie noch nie. Das alles ist aber auch nur möglich, da wieder jede Menge Sponsoren und Förderer gefunden wurden, die das Camp unterstützen und wir somit in der Lage sind, nur ein geringes Teilnehmergeld zu verlangen“, sagte Campleiter Michael Marschall.

Vorab gab’s ein Training

Der Startschuss erfolgte auf dem Sportplatz der Bundespolizeiabteilung. Doch bevor es richtig losging, wurden die Drahtesel noch einmal ausgiebig getestet. „Alle Kinder haben ein kleines Sicherheitstraining absolviert, sich Kinderausweise fürs Camp hergestellt und alle wichtigen Information bekommen“, sagte Mitorganisator Frank Hackbarth.

Bereits zum sechsten Mal dabei ist Aliah Schneider aus Bad Düben. Für die 14-Jährige ist es aus Altersgründen aber das letzte Mal, dass sie mitfahren kann. „Es war immer ein toller Spaß in den Ferien. Deswegen bin ich so oft mitgefahren. Man findet neue Freunde und das Programm, was geboten wird, ist sehr cool. Deswegen werde ich es in diesem Jahr noch einmal so richtig genießen“, sagte die Bad Dübenerin.

Von Steffen Brost