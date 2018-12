Bad Düben

„Jauchzet frohlocket!“ Endlich, zwei Tage vor Heiligabend, war es im Dübener Heide-Spa-Konzert-Saal angerichtet: Festtagsmusik der Dübener Kurrende, die zusammen mit Solisten und dem Kammerorchester musica juventa aus Halle erstmals Mendelssohn-Bartholdys „Magnificat“ und Teile aus Bachs vertrautem Weihnachtsoratorium aufführten.

Mendelssohns fesselnder Einstieg

Eine Kombination, die es so auch noch nicht gab im musikverwöhnten Bad Düben. Doch welch ein Glanz breitete sich bereits im Magnificat, dem Lobgesang der Maria aus: „Meine Seele erhebt den Herrn“, heißt es im großartigen Eingangschor. Mendelssohn sparte in seinem Eröffnungschor nicht mit dramatischen Stilmitteln: Ein fesselnder Einstieg mit fiebrigen Spannungsbögen der Streicher, einem schlanken und zugleich packenden Chorklang und finalem Paukenwirbel. Der Dübener Chor nahm die Vorlage aus der Partitur von Anbeginn glänzend auf und gestaltete sie mit viel Anmut und dem so unverwechselbar wärmenden Kurrende-Sound. Welch eine schöne Bescherung!

Glückliches Händchen bei den Solisten

Dass die Kurrende-Planer diesmal wieder ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Solisten hatten, zeigte sich besonders beim Solo „Deposuit potentes“. Er stößt die Mächtigen vom Thron, heißt die Textpassage in der Übersetzung. Verena Küllmer (Sopran), Susanne Scheinpflug (Alt) und Matthias Jahrmärker (Bass) ließen keinen Zweifel daran, dass sie genau das vor hatten. Vor allem der Berliner Bassist Jahrmärker wirkte in seiner bisweilen theatralischen Präsenz so, als ob er auch noch den Zuhörer in der letzten Reihe von seinem Tun überzeugen wollte. Dass der nachfolgende Einsatz nicht gleich im ersten Anlauf gelingen wollte –geschenkt. „Gloria Patri, gloria filio“, Ehre sei dem Vater und dem Sohn – und diesem fantastischen Ensemble aus Chor Solisten und Orchester!

„Jauchzet frohlocket“ erhöht den Herzschlag

Der Zwischenapplaus für diesen meisterhaften Mendelssohn war mehr als verdient. Und doch auch schon Erwartungshaltung für den folgenden Bach, ohne dessen Weihnachtsoratorium für viele die Festtagsstimmung nicht denkbar ist. „Jauchzet frohlocket“ –es sind vor allem jene acht Minuten des Eingangschores, die den Herzschlag musikempfänglicher Menschen weltweit erhöht. Dass Bach nicht unbedingt ein Freund der Blechbläser war und deren Können gern einer strengen Beweisprobe unterzog, wurde auch in der Dübener Aufführung deutlich. Aber was hat der berühmte Thomaskantor den Trompetern da auch für eine Aufgabe diktiert: Ein Labyrinth aus Achtel- und Sechzehntel-Noten in schwindelerregenden Höhenlagen. Selbst Startrompeter nehmen da eine purpurrote Gesichtsfarbe an.

Grandiose Antwort auf DIE Weihnachtsfrage

Im Heide-Spa-Konzertsaal verrutscht da auch mal ein Klimmzug im Blech, aber der Höhenflug insgesamt ist deshalb nie in Gefahr. Dazu tragen erneut wieder die Solisten bei. Besonders Tenor Oliver Kaden gefällt in seinen unaufgeregten Rezitativen –ohne Manierismen und mit angenehmer Klangfarbe bringt er eine klare Struktur in die Erzählung. Apropos: Die Zusammenstellung von erstem und viertem Teil des Oratoriums bringt eine überraschend einleuchtende Antwort auf DIE Weihnachtsfrage. „Wie soll ich dich empfangen“ fragt die Kurrende im berühmten Choral des ersten Weihnachtstages. Und antwortet im vierten Teil, der eigentlich schon gar nichts mehr mit dem Weihnachtsfest zu tun hat, mit dem Chor: „Fallt mit Danken, fallt mit Loben, vor des Höchsten Gnadenthron“. Grandios!

Spannungsmomente bis zum Schluss

Damit wäre fast schon alles gesagt – doch Bachs zu Unrecht etwas unterschätzter vierter Oratorienteil kennt keinen Spannungsabfall. In der Arie „Flößt mein Heiland“ harmonieren Sopran und Echo-Sopran ( Ines Jacob) hinreißend miteinander. In der Tenor-Arie „Ich will nur Dir zu Ehren leben“ haben die Solostreicher von musica juventa ihren Glanzmoment – manches klingt hier sehr kreativ, aber es wirkt trotz mancher Schnörkel stimmig. Und im Schlusschor „Jesus richte mein Beginnen“ erzittert nochmals das Parkett im Konzertsaal. „Jesu, lasse mich nicht wanken“, der Schluss bringt es auf den Punkt. Frohe Weihnacht! Derart froh und gestärkt kann man nur nach einem solchen Konzert in die kommende Zeit gehen.

Von Olaf Majer