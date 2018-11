Bad Düben

Wo Öko im Namen steht – da kann die grüne Firmenphilosophie nicht weit sein. Auf Christian Mehrer, der seit 1994 in Bad Düben das Landschafts- und Pflegeunternehmen Öko-Service Mehrer betreibt, trifft das zweifellos zu.

Umrüstung auf Elektro-Technik

Der Kurstädter hat sein Unternehmen, das in puncto Garten-, Landschaftsbau, Baumpflege, Baumfällungen, Dachbegrünungen sowie Schwimmteichen für öffentliche Unternehmen und Privatkunden unter anderem in Bad Düben tätig ist, weitgehend auf Elektro-Technik umgerüstet. Jüngste Anschaffung ist ein Goupil, ein Service-Fahrzeug, das aufgrund seiner schmalen Spurbreite auch und gerade für die Arbeiten auf den Wegen des Kurparkes bestens geeignet ist.

Es geht um Ökologie und Nachhaltigkeit

Insgesamt hat er einen fünfstelligen Betrag investiert. Warum das Ganze? Das ist schnell erklärt. „Bad Düben nennt sich Energiesparstadt, zudem sind wir Kurstadt“, sagt Christian Mehrer. Außerdem ist er studierter Diplom-Ingenieur für Forstwirtschaft. Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit kennt er daher bestens. „Wir leben das ja auch, das ist meine Lebenseinstellung und Lebensphilosophie“, verweist der Bad Dübener auf sein Blockhaus, Firmen- und Wohnsitz zugleich. Seit einigen Jahren bietet sein Unternehmen Naturstammhäuser aus einheimischen Holzarten an.

Für Patienten des Reha-Zentrums ist der Lärm schwierig

Den letzten Anstoß, so räumt er ein, habe eine persönliche Erfahrung gegeben. „Mein Vater lag im Reha-Zentrum. Er hat mir erzählt, wie schwierig es für die Patienten sein kann, wenn vor den Fenstern Verschneide- oder Mäharbeiten im Kurpark stattfinden. Die Patienten können ja nicht weg, liegen dort fest.“ Gerätschaften wie Laubsauger, Heckenschere oder Rasenmäher können da schon zu Nervtötern werden. Nachhaltig und ökologisch ist die eine Wirkung, leiser, leichter, emissionsärmer und effizienter eine andere, wahrlich nicht zu unterschätzende. „Für meine sechs Mitarbeiter sind diese Elektrogeräte besser händelbar, weil sie wesentlich leichter sind.“

Fahrzeuge haben bis zu 160 Kilometer Reichweite

Dass zwischen Entschluss und Umsetzung auch mal etwas Zeit liegen kann, weiß Christian Mehrer. So sei es nicht so einfach gewesen, einen Elektrotransporter zu bekommen. Ein Dreivierteljahr habe er warten müssen. Bisher, so seine Erfahrung, würden sich nur wenige Firmen, vor allem, wenn es um kleinere geht, an dieses Thema ran trauen. Doch es würde sich lohnen. 140 bis 160 Kilometer Reichweite hätte das Fahrzeug, müsste alle zwei Tage über Nacht an die Ladestation. Und geräuscharm ist es allemal. So leise, dass Spaziergänger sich so manches Mal irritiert umschauen, wenn plötzlich hinter ihnen ein Fahrzeug heransummt.

Von Kathrin Kabelitz