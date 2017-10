Dübener Mercedes-Werkstatt zieht Ende 2018 ins Gewerbegebiet

Bad Düben. Die Mercedes-Werkstatt der Kühne-Gruppe in Bad Düben wird zunächst weiter an dem Standort in der Grünstraße/Torgauer Straße bleiben, wo jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft ein neuer Wohnpark fertiggestellt worden ist. Die Werkstatt stelle „einen vernünftigen Kompromiss zu dem Wohngebäude dar“, sagt Inhaber Mike Kühne, zugleich Eigentümer des Wohnparks.

Umzug Ende 2018

Wie Kühne weiter mitteilte, werde der Betrieb aber Ende 2018 in der Görschlitzer Straße im Gewerbegebiet Süd-Ost neu eröffnen. Dort will das Unternehmen nach früheren Angaben einen siebenstelligen Betrag in neue Gebäude investieren. Auf dem jetzigen Firmengelände soll dann weiterer Wohnraum geschaffen werden. Diese Entscheidung hatte das Unternehmen bereits 2015 nach dem Brand in der Mercedes-Werkstatt getroffen.

Zwei Wohnungen frei

Unterdessen wird am Donnerstag im neuen Wohnpark, in dem es 27 Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen zwischen 45 und 70 Quadratmeter gibt, gefeiert. Dann werden die Gemeinschaftsräume, der moderne Fahrstuhl, die Teichanlage, der Grillplatz und das Abstellgebäude in Betrieb genommen. Laut Kühne seien bis auf zwei Wohnungen alle vermietet.

An der Errichtung des Wohnparks waren rund 20 regionale Unternehmen beteiligt. Der Spatenstich war im Juni 2015. Mitte dieses Jahres wurden die Wohnungen bezogen. Etwa 3,5 Millionen Euro hat der Wohnpark gekostet.

Von Nico Fliegner