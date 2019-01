Bad Düben

Die Narren des Hammermühler Karnevalsvereins (HKV) Bad Düben sind in der heißen Phase. Obwohl sie bereits am 11.11. um 11.11 Uhr den Rathausschlüssel übernommen haben, wurde bis jetzt im stillen Kämmerlein geprobt. Doch die Zeit der Geheimniskrämerei ist bald vorbei. Im Februar nimmt die 44. Session unter dem Motto „ Karneval im Zauberwald“ so richtig Fahrt auf. „Wir sind mitten in den Proben. Alle Gruppen üben individuell für ihre Auftritte, die Büttenredner lernen ihren Text und der Elferrat kümmert sich um alles ringsherum wie Technik, Auftrittsorte und viele kleine Dinge“, erzählte Präsident Matthias Lachmann.

Verein hat 94 Mitglieder – Verstärkung willkommen

Der 56-Jährige ist Chef der 94 Mitglieder. Er übernahm den Verein vor dreieinhalb Jahren von Vorgänger Peter Oms. Seitdem wird viel für die Mitgliedergewinnung getan. Die aktuellen Zahlen schwanken nur gering nach oben und unten, denn Nachwuchs steht bei den Karnevalisten bereit. „Unsere Jugend übernimmt an vielen Ecken und Enden immer wieder gern Verantwortung. So trainieren sie unsere jüngsten Akteure wie die Prinzengarde. Aber im jungen Erwachsenenbereich könnten wir schon noch Unterstützung gebrauchen“, hofft Lachmann auf neue Karnevalsfreunde.

Frauen treffen sich jeden Dienstagabend zur Probe

Die Palette im Verein reicht von Showtanzgarden und Männerballett über Actionteams bis zu Fastnachtsweibern und Büttenrednern. Eine ganz muntere Truppe sind die Weiber. Denn der alljährliche Weiberfasching ist Garant von Spaß und Frohsinn. Die Frauen treffen sich jeden Dienstagabend unter Ausschluss aller Öffentlichkeit zu ihrer Probe. Unter Leitung von Edith Scheeren wird es bei den schweißtreibenden Einheiten nie langweilig. „Wir sind insgesamt 18 Frauen. Darunter Lehrerinnen, Arzthelferinnen, Bürofachkräfte und vieles mehr. Uns macht der Karneval viel Spaß. Aber natürlich vor allem der Weiberfasching“, sagte Antje Hirschfelder.

Start mit Faschingsdisco im Heide Spa

Insgesamt sechs Auftritte sowie den Rosenmontagsumzug in Eilenburg muss der Verein zwischen 16. Februar und 4. März absolvieren. Neben einem Karnevalsabend sowie dem Seniorenfasching in Glauchau, sind die Narren auch dreimal im Heide Spa zu Gast. Aber auch Neues probieren die Kurstädter in diesem Jahr aus. Am 9. Februar starten die Narren im Heide Spa mit einer Faschingsdisco in die karnevalistische Endzeit – es gibt mehr Tanz und nur ein paar Showauftritte. Damit will man neue Altersgruppen ansprechen.

Mit dem Galaabend sind die Narren seit vergangenem Jahr wieder ins Heide Spa zurückgekehrt. Dabei habe man große Unterstützung von Kurdirektor Ole Hartjen erhalten, der den Verein ermunterte, wieder ins Heide Spa zu kommen. „Im vergangenen Jahr war es ein Anfang. Der wird in diesem Jahr fortgesetzt. Ich bin mir sicher, das es diesmal sogar noch voller im Saal wird“, freut sich Lachmann auf die Auftritte.

Nur Freizeitsportverein ist der Einladung gefolgt

Dafür hat der Elferrat einiges getan und in diesem Jahr auch alle Bad Dübener Vereine eingeladen – mit mäßigem Erfolg. „Bis auf den Freizeitsportverein haben alle abgesagt. Von dort kommt dafür eine stattliche Zahl zu unserer Show“, freut sich Lachmann.

Nach Aschermittwoch tritt wieder etwas Ruhe ein. Doch in ein großes Loch fallen die Bad Dübener Narren dann auch nicht. Das Vereinsleben bestimmt den Rest des Jahres. „Es gibt Grillabende, einen Vereinsausflug, die Radtour der Männer sowie kleine und größere Feste. Dort entstehen dann auch schon die neuen Ideen für die nächste Session“, so Matthias Lachmann.

Gründung des Vereins Mitte der 70er-Jahre

1974/75 fanden sich im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle Freizeitnarren zusammen und gründeten den „Hammermühler Karneval Verein“. Er hat sich die Pflege der karnevalistischen Aktivitäten und des närrischen Brauchtums auf die Fahne geschrieben. Mittlerweile ist er ein fester Bestandteil im Kulturleben der Kurstadt. Der Verein ist Mitglied im Bund Deutscher Karnevalvereine und im Verband Sächsischer Carneval.

HKV-Termine 2019 9. Februar, 20 Uhr: Faschingsdisco im Heide Spa Bad Düben 16. Februar, 19.11 Uhr: Karneval im Landgasthof Glaucha 17. Februar, 15 Uhr: Seniorenfasching im Landgasthof Glaucha 28. Februar, 19.31 Uhr: Weiberfastnacht im Heide Spa Bad Düben 2. März, 19. 11 Uhr: Gala im Heide Spa Bad Düben 3. Februar, 15.31 Uhr: Kinderkarneval im Heide Spa Bad Düben Tickets gibt es im Schreibwareneck Stadtler in der Schmiedeberger Straße in Bad Düben sowie in der Gaststätte Zur grünen Muldenaue in Glaucha.

Von Steffen Brost