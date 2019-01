Bad Düben

Die Silvesterparty war gerade erst ein paar Stunden vorüber, da öffnete sich am Neujahrsmorgen das große Holztor des Museumsdorfes Dübener Heide zum traditionellen Katerfrühstück. Denn für alle die, die ihren Silvesterkater ausführen wollten, servierte das Mühlenteam um Werner Warteburger und Ingo Prophet ein ganz besonderes Mittelchen gegen brummende Schädel. „Ich empfehle Rollmops, Fettbemme und Glühwein“, sagte Prophet. Zu 16. Mal organisierte der Verein den beliebten Neujahrstreff an ihrer Mühle. Während draußen das Feuer in Feuerkörben loderte, war im historischen Mühlenhaus ein kleines Büfett aufgebaut. Vor allem Frühaufsteher und die Gäste des benachbarten Heide Spa Hotels nutzten die Möglichkeit, sich in der alten Mühle umzuschauen. Sie konnten auch auf einen Blick auf die von außen fertiggestellte Ölmühle werfen, wo im Laufe des Jahres die verschiedenen Schauwerkstätten eingerichtet werden sollen. Auch 2019 haben die Vereinsmitlieder um ihren Vorsitzenden Werner Wartenburger wieder einiges geplant. Der Saisonstart stiegt am 20. April mit einem Frühlingsfeuer. Im Mai stehen dann Trödelmarkt auf dem Plan und das Mühlen-Café öffnet wieder regelmäßig. Auch die monatlichen Kletter- und Balanciertage im Mühlengarten für Kinder mit Ingo Prophet startet im April in die neue Saison.

Von Steffen Brost