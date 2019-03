Bad Düben

Die Vorbereitungen zum 15. Bad Dübener Stadtfest unter Regie der Karambolagegroup mit Reneé Heller und Nico Krichldorf biegen langsam auf die Zielgerade ein. Das Fest steigt vom 31. Mai bis 2. Juni. Das Programm steht zu 90 Prozent und auch die ersten Anmeldungen für Gesundheitsmarkt, Stadtlauf und Festumzug trudeln langsam ein.

Stadtfestmacher Reneé Heller mit dem neuen Titelbild für die Stadtfestbroschüre. Quelle: Steffen Brost

„Wir machen das jetzt zum 15. Mal. Und wie es der Zufall will, taucht diese Zahl auch in einem weiteren Jubiläum auf, welches in diesem Jahr in Bad Düben stattfindet. Die Feuerwehr feiert ihren 150. Geburtstag“, erzählt Heller. Diesbezüglich sei man mit der Stadtteilfeuerwehr Bad Düben schon seit geraumer Zeit mit den Planungen und Vorbereitungen für die entsprechenden Festlichkeiten beschäftigt. Vergangenes Jahr wurde die Idee geboren, den Ausklang des diesjährigen Stadtfestes als Überleitung zu den zwei Wochen später stattfindenden Feierlichkeiten der Feuerwehr zu verstehen. Beim Festumzug können nicht nur Bad Dübener Vereine, Betriebe, Institutionen mitmachen, sondern auch die Feuerwehr.

Partyband Nightfever und Melanie Müller sind dabei

Traditionell beginnt das Fest mit dem Fassbieranstich der Bad Dübener Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Der Freitag ist bekanntlich der Tag beim Stadtfest, der besonders junge Leute anziehen soll. „Und genau deswegen spielt zum Beginn die Schülerband der Oberschule. Um 20.30 Uhr gibt es dann Livemusik mit der Coverband ‚Die Toten Ärzte’ und zwei Stunden später startet das Trommelgewitter von ‚Stamping Feet’ aus Berlin“, zählt Heller auf.

Der Sonnabend gehört den Bad Dübenern und wird durch die tragenden Säulen Gesundheitsmarkt, Sport und Party getragen. Es gibt eine offene Bühne, wo sich Vereine und alle, die etwas zeigen wollen, präsentieren können. Die Arbeiterwohlfahrt macht ihre Stadtwette und am Abend kommt die Partyband „Nightfever“. Gegen Mitternacht wird Melanie Müller, die Dschungelkönigin von 2014, auf der Stadtfestbühne erwartet.

Anmelden für den Stadtfestlauf

„Wichtig für den Sonnabend ist auch unserer Stadtfestlauf. Hier läuft das Anmeldeverfahren über unsere Homepage. Hier können sich sowohl Kinder für die Einzelläufe und Staffeln anmelden“, so Heller. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie. Nach dem Ökumenischen Festgottesdienst auf der Bühne startet ein Fahrradfest mit verschiedenen Touren rund um die Stadt. Höhepunkt ist der große Festumzug um 14 Uhr. Danach gibt es noch ein buntes Bühnenprogramm unter anderem mit Peter Meyer von den Puhdys, verschiedenen Tanzgruppen aus Bad Düben und Hohenprießnitz sowie Linetänzern.

Von Steffen Brost