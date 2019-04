Bad Düben

Die Kommunalwahl 2019 in Bad Düben wird nach jetzigem Stand der Dinge ohne Bündnis 90/Grüne ablaufen. Der Dübener Gemeindewahlausschuss hatte in der letzten Woche über die Zulassung der Bewerber zu befinden. 43 Frauen und Männer treten an, fünf Wahlvorschläge gab es. Der von den Grünen, die mit drei Kandidaten – Petra Würdig, Vicky Schimani und Rolf König – ins Rennen gehen wollten, war allerdings nicht dabei.

Wahlausschuss: Wahlvorschlag lag nicht vor

Und das hatte seinen Grund, wie Sylvio Grahle, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, auf Anfrage mitteilte. „Uns lag kein Wahlvorschlag vor“, sagt er. Das sieht Petra Würdig anders. Sie habe in der Woche vor Fristende die Unterlagen der insgesamt drei Kandidaten ins Bad Dübener Rathaus gebracht und bei einer Mitarbeiterin im Pass- und Meldewesen abgegeben. „Sie hat diese entgegengenommen und eingescannt“, so Würdig. Sie sei dann davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit habe und vollständig sei.

War es aber nicht. „Es lagen nur die Wählbarkeits-Bescheinigungen vor“, so Sylvio Grahle. Zu einem vollständigen Wahlvorschlag gehöre aber mehr, unter anderem das Protokoll der Wahlversammlung, das Formular des Wahlvorschlags, die Zustimmungserklärung sowie eine Versicherung an Eides statt. Diese Vorgaben würden für alle Parteien oder Vereinigungen gleichermaßen gelten. Die Aufgabe der betreffenden Mitarbeiterin sei es lediglich gewesen, die Wählbarkeit zu bescheinigen. Bei auftretenden Fragen bezüglich der Wahlvorschläge, für die allein die Parteien und nicht die Verwaltung zuständig seien, könne sie beispielsweise an ihn, den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, verweisen. Es sei auch möglich gewesen, Wahlunterlagen im Rathaus abzuholen. Auch da hätten Fragen geklärt werden können.

Grüne seit Jahren nicht im Dübener Stadtrat vertreten

Auch wenn sich Petra Würdig für Bündnis 90/Grüne engagiert, Ansprechpartnerin der Partei in Bad Düben ist und sich seit Jahren energisch für Natur- und Umweltthemen einsetzt – einen Sitz im Stadtrat haben die Grünen in den letzten Jahren nicht ergattern können. Erst 2009 und 2014 scheiterten die Bemühungen. Dass die Grünen nun offenbar in den nächsten vier Jahren wieder nicht in der Kommunalpolitik mit agieren, ärgert Petra Würdig. Das Mitwirken ihrer Partei empfinde sie auch deshalb als wichtig, weil so grüne Themen wieder mehr platziert werden könnten, nennt sie Schlagworte wie Baumschutzsatzung oder den Bestand von Hecken. Eine weitere Chance hat Petra Würdig aber noch. Sie will für Bad Düben in den neuen Kreistag, ist vom Kreisverband der Grünen als Kandidat benannt worden.

Kommunalaufsicht entscheidet über Beschwerde

In punkto Stadtratswahl hat Petra Würdig in Abstimmung mit dem Kreisvorstand Beschwerde eingelegt. Entscheiden muss nun die Kommunalaufsicht des Landratsamtes. Dort sei eine entsprechende Beschwerde eingegangen, bestätigte Sprecher Peter Stracke. Diese werde nun geprüft. Mit einer Entscheidung sei in dieser Woche zu rechnen.

Stand jetzt werden zur Kommunalwahl am 26. Mai in Bad Düben 43 Frauen und Männer antreten. Auf den Wahlzetteln stehen mit Bürgerkreis, CDU, Partei Die Linke, Freie Wählergemeinschaft sowie SPD jene fünf Parteien und Vereinigungen, die derzeit im Stadtrat mitwirken. 18 Sitze sind zu vergeben. Die Kandidaten werden für fünf Jahre gewählt.

Von Kathrin Kabelitz