Bad düben

Nun ist auch schwarz auf weiß manifestiert, was seit Monaten als Ziel formuliert ist: Das Evangelische Schulzentrum Bad Düben wird ab dem neuen Schuljahr dreizügig. 60 Anmeldungen für künftige Fünftklässler liegen vor, „drei Klassen á 20 Schüler können schon gebildet werden“, so Gisbert Helbing, Vorsitzender des Trägervereins. Maximal 72 Schüler wären eine Punktlandung, etwas Anmelde-Luft ist also noch.

Auch innen sind Arbeiten im Gange. Quelle: Steffen Brost

Personellen Zuwachs haben zudem die Kollegien in der Grundschule und den weiterführenden Schulen bekommen. Lehrer werden weiter gesucht, „zum Beispiel für Sport, Musik und Geografie.“

Altes Gymnasium wird zum modernen Schulzentrum

Die Umbauarbeiten am alten Gymnasium laufen derweil. Fenster sind weitgehend ausgetauscht, Maler- und Trockenbauarbeiten im Gange. In diesen Tagen wird außen das Gerüst gestellt für Dämm- und Fassadenarbeiten. Bis Juli sollen die ersten drei Etagen fertig sein – und die weiterführende Schule mit zweizügigen 6. bis 8. Klassen und den drei neuen 5. Klassen vom Pfarrgarten in die Durchwehnaer Straße ziehen. Den Bauherren ist klar, dass der Terminplan äußerst eng ist. Doch es geht voran und aus Bauberatungen nehmen Helbing und Co. die Kunde mit: Wir schaffen das.

So soll der Eingangsbereich des Evangelischen Schulzentrums Bad Düben mal aussehen. Quelle: privat

Trägerverein braucht Unterstützung für Ausstattung der Schule

Im Trägerverein gehen die Gedanken schon weiter. „Wir sind auf der Suche nach gewerblichen, aber auch privaten Spendern, die uns die Ausstattung einer modernen und innovativen Schule ermöglichen. Die Höhe der Summe spielt dabei keine Rolle. Jeder Beitrag hilft“, heißt es in einem Aufruf, der in dieser Woche an die Bad Dübener Haushalte gegangen ist.

Rund 7,4 Millionen Euro sind bisher für den ersten Bauabschnitt eingeplant. „400 000 Euro sind für die Ausstattung der Unterrichtsräume gedacht, das aber wird nicht reichen“, macht Gisbert Helbing klar. Die Spenden sollen konkret für das Chemie-Kabinett, interaktive Tafeln, Mikroskope und behindertengerechtes Mobilar genutzt werden.

Weitere Informationen: www.esz-baddueben.de

Von Kathrin Kabelitz