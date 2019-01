Bad Düben

Seit 1999 führt er immer am ersten und dritten Sonntag eines Monats die Gäste, meist Patienten aus der Bad Dübener Rehaklinik, durch die Stadt. „1071 Gäste waren es allein bei den Stadtführungen“, sagte Gaber Auf insgesamt 65 Führungen und Touren durch die Kurstadt und den Naturpark Dübener Heide kam Gaber 2018, der auch regelmäßig in historischen Rollen wie in die des Dübener Amtmannes schlüpft.

Tour vom Vater übernommen

Neben den Stadtführungen geht es zudem jeden zweiten Sonntag um neun Uhr auf den Spuren des Alaun in den Bad Dübener Ortsteil Alaunwerk. Letztere Tour verbindet der 49-Jährige mit einem traurigen Schicksal. Viele Jahre führte diese Runde sein Vater Emil Gaber, der vergangenes Jahr leider viel zu früh verstarb. „Das war ein derber Schicksalsschlag für uns. In seinem Sinne habe ich die Touren natürlich sehr gern übernommen. Er hätte es auch so gewollt“, so Gaber weiter.

Torsten Gaber ist erfahren auf seinem Gebiet wie kaum ein anderer. Kennt alle geschichtlichen Fakten und Hintergründe in Bad Düben aus dem Effeff. Denn schon vor vielen Jahren hatte er sich zum IHK-zertifizierten Gästeführer, zertifizierten Lutherführer und offiziellen Stadtführer für Bad Düben ausbilden lassen. Vor allem die Führungen als Amtmann und sogenannte Spezialführungen sind bei Gaber und seinen Gästen beliebt.

Gästeliste ist groß

Eigentlich ist es ihm egal, mit wie vielen Menschen er auf Tour geht. Ausgefallen ist bisher noch keine. Die meisten Teilnehmer 2018 kamen im September mit 53 Leuten. Die wenigstens am 27. Dezember mit nur einer Teilnehmerin. „Sie kam aus Wien und war im Heide Spa. Natürlich bin ich mit ihr los und habe ihr die Schönheiten unserer Stadt gezeigt“, sagt Gaber. Doch auch Holländer, Österreicher, die Bundeswehr, das Landesarchiv und Hochzeitsgesellschaften standen bei Gaber auf der Besucherliste.

Längst ist der Dübner Amtmann über die Grenzen der Kurstadt hinaus bekannt. Viele Reisegruppen buchen ihn zu Führungen und Rundfahrten. Denn in den vergangenen Jahr hat die Nachfrage vor allem zu thematischen Führungen wie die als Amtmann oder als Parkgründer im Frack und Zylinder durch den historischen Kurpark, aber auch bei einer abendliche Runde mit der Laterne und die historische Kneipentour in der Altstadt stark zugenommen.

Leute loben saubere Kurstadt

„Die Leute sind meistens begeistert. Loben die Sauberkeit der Stadt und die Freundlichkeit der Menschen hier. Aber es gibt auch manchmal Kritik, wenn die Gäste vor verschlossenen Türen wie beispielsweise an der Burg, Obermühle und der Schiffsmühle stehen“, erzählt Gaber.

Für 2019 hat der Stadtführer neben seinen regulären Runden noch ein paar besondere Höhepunkte geplant. So soll es im Frühjahr und Sommer einen Parkspaziergang geben und im Laufe des Jahres wieder eine Neuauflage der Tour „Das Fünf-Gänge-Menü“ geben. Dabei handelt es sich um eine kulinarische Runde mit Start und Ziel am Hotel National, wo es vor und nach der Tour etwas Deftiges auf den Teller und zwischendurch eine spezielle Führung durch die Altstadt gibt.

Von Steffen Brost