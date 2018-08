Bad Düben

Die Gerüchteküche in Bad Düben brodelte mal wieder. Da wurde doch tatsächlich ein Pfarrer vor dem Lutherhaus gesichtet. Angesichts der bestehenden Vakanzregelung fragt sich da so manch einer – ist es der neue Pfarrer? Leider nicht. Denn der vermeintliche Geistliche entpuppte sich als Manfred Lüderitz. Der Rentner mimt im aktuellen Stück des LANDschafftTHEATER erst einen Pfarrer und später einen Totein diesem Jahr zum dritten Mal gibt, schaute sich auch Jörg Uhle-Wettler an, viele Jahre in Kirchen-Diensten der Kurstadt und jetzt Dom-Pfarrer in Magdeburg. Aus gutem Grund ist er mit der Familie angereist, denn Tochter Helene zählt zu den über 130 Akteuren. Beste Gelegenheit also für ein Foto unter Pfarrern.

Noch viermal ist der „falsche Pfarrer“ im Stück „Die große Reise zu sehen. Aufführungen sind am 1., 2., 7. und 8. September, jeweils 17.30 Uhr. Tickets gibt es im ELANA Strickatelier, Der gute BlumeGeist, Touristinfo, oder landschaftstheater@gmx.de. Zu den Aufführungen fährt die Heide-Bahn zwischen Eilenburg und Bad Düben kostenlos.

Hinfahrt: ab Leipzig Hbf 15.28 Uhr, Eilenburg an 15.53 Uhr, ab 15.57 Uhr, Eilenburg-Ost 16.20 Uhr, Bad Düben an 16.27 Uhr. Rückfahrt: ab Bad Düben (direkt nach Vorstellungdsschuss ab letzter Spielort Bahnhof) 21.57 Uhr, Laußig 22.06 Uhr, Eilenburg-Ost 22.21 Uhr, Eilenburg an 22.25 Uhr, ab 22.34 Uhr, Leipzig Hbf an 22.59 Uhr

Von Stefffen Brost