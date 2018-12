Bad Düben

Die Diskussion um ein neues Dienstauto für die Stadtverwaltung Bad Düben hat in diesem Herbst den Stadtrat der Kurstadt mächtig in Fahrt gebracht. Mittlerweile aber ist der Dampf aus der Debatte wieder raus. Die Entscheidung für ein Fahrzeug ist bereits gefallen.

Warum in die Ferne schweifen?

Anlass für die Kritik war der Beschlussvorschlag, laut dem der Zuschlag an ein Delitzscher Autohaus für einen Opel gehen sollte. Warum aber in die Ferne schweifen, monierte CDU-Stadtrat Michael Noack damals, zumal eventuelle Reparaturfahrten auch nur mit entsprechendem Personal- und Zeitaufwand zu bewältigen seien. Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) trat dann selbst auf die Bremse, das Thema solle nochmal zurück in den Ausschuss, „um zu klären, auf welche Parameter wir Wert legen.“

Die Überprüfung der Ausschreibung sei mittlerweile erfolgt, bestellt ist nun ein Ford Kuga – im Bad Dübener Autohaus Tilo Kühne. Erster Maßstab sollten sicher die Kosten sein, aber bedenken müsse man eben auch den Aufwand für Reparatur- und Wartungsarbeiten. Nun wird das Auto Anfang März geliefert und steht in erster Linie für Fahrten zu Bauberatungen und die Dienstfahrten der Politessen zur Verfügung.

Auto erhält Aufschrift Polizeibehörde

Bestellt wurde der Ford Kuga in der Farbe weiß. Beklebt wird er ebenso wie dann auch das zweite Dienstfahrzeug der Stadtverwaltung mit der Aufschrift, die auf die Polizeibehörde Stadt Bad Düben hinweist. In Taucha und seien die Fahrzeuge bereits derart unterwegs. Anlass für diese Entscheidung seien auch die Erfahrungen bei Sturmtief Friederike zu Beginn des Jahres. „Damals musste wegen umgestürzter Bäume die B 2 gesperrt werden. Die Polizei war nicht verfügbar, die Feuerwehr im Dauereinsatz“, so Münster. Neutrale Fahrzeuge der Verwaltung seien zwar zum Einsatz gekommen, würden aber immer wieder missachtet, weil sie als solche nicht wahrgenommen würden.

„Die Aufgaben der Stadtverwaltung, die eben auch Ordnungs-Polizei- oder Baupolizeibehörde ist, sind dann nicht erkennbar.“ Die Aufschrift auf den Dienstautos soll das den Bürgern künftig klar signalisieren.

Von Kathrin Kabelitz