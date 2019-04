Bad Düben

Unbekannte Diebe haben am 10. April, gegen 12 Uhr, in Bad Düben ein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Diamant Modell „ZoumaSport+“ im Wert von rund 2500 Euro entwendet. Der Geschädigte hatte sein E-Bike auf dem Hinterhof der Volksbank am Hinterrad angeschlossen und sich nur für wenige Minuten in die Bank begeben. Während dieser kurzen Abwesenheit wurde das Rad gestohlen. Wer der Polizei Hinweise zu Täter und Rad liefern kann, sollte sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423-6640) oder beim Polizeiposten Bad Düben ( Bitterfelder Straße 25, Telefon 034243-3000) melden.

Von lvz