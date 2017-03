Bad Düben. Dem Chefarzt des Zentrums für Anästhesie und Intensivmedizin am MediClin Waldkrankenhaus Bad Düben ist im März gleich doppelte Ehre zuteil geworden. Für seine 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Dr. Detlef Bulst vom Berufsverband Deutscher Anästhesisten und von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin eine Ehrennadel. Bulst war einer der ersten Anästhesisten der neuen Bundesländer, der nach der Wiedervereinigung den Verbänden beigetreten ist.

„Wir gratulieren Dr. Bulst ganz herzlich zu dieser Ehrung. Wir freuen uns, mit ihm einen ausgewiesenen Spezialisten auf dem Gebiet der Anästhesie in unserem Krankenhaus zu haben“, betont Jan Müller, Kaufmännischer Direktor am MediClin Standort Bad Düben, und fügt hinzu: „Zugleich danken wir ihm für sein jahrelanges Engagement. Er hat einen maßgeblichen Anteil an der steten Fortentwicklung des Zentrums, wo er und sein Team im Bereich der kontinuierlichen Spinalanästhesie über bundesweites Renommee verfügen.“

Bulst ist seit 1994 am Waldkrankenhaus in Bad Düben tätig und seit 2001 Chefarzt des Zentrums für Anästhesie und Intensivmedizin. Sein Fachwissen und neueste Erkenntnisse gibt er unter anderem in jährlichen Fortbildungsveranstaltungen an Kollegen weiter.

