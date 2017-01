Bad Düben. 250 Menschen im Saal des Heide Spa in Bad Düben und festliches Ambiente – welch Anlass wäre günstiger, um in diesem Rahmen Personen zu ehren, die für das Leben einer Stadt viel getan haben. In der Kurstadt ist es seit Jahren Tradition, das am Abend des Neujahrsempfanges Verdienstvolle mit Urkunde, Gutscheinen für Heide Spa oder Blumen und einem Buch-Geschenk geehrt werden. So auch diesmal.

Heinz Seiboth war einer von ihnen. Seit dem 1. April 1957 ist der Bad Dübener Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Der heute 76-Jährige wirkte als stellvertretender Wehrleiter, war für Aus- und Weiterbildung zuständig. Dank seines Einsatzes wären die Kameraden stets auf einem guten Ausbildungsstand gewesen. „Er war ein streitbarer, aber stets im Sinne der Wehr denkender Kamerad“, erinnert sich Astrid Münster. Die Gratulation der Stadt-Chefin, von Wehrleiter Mathias Eichler und Thomas Haberland konnte auch der ehemalige Wehrleiter Siegfried Kübler entgegen nehmen. Seit Mai 1967 ist er dabei, war zudem stellvertretender Kreisbrandmeister. Seit 2004 ist er Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung. Auch von ihm sei sie immer ein kritisches Wort und den Tritt in die „richtige Richtung gewohnt, auch mal in meine, wenn es nötig sei“, sagte Münster.

Ausgezeichnet wurden auch Klaus-Peter Jeskow und Christian Liebig von der Bundespolizeiabteilung Bad Düben. Jeskow, der 2017 in Ruhestand geht, ist einer der Protagonisten der Kinder- und Jugendarbeit, zeichnet unter anderem für die Organisation von Präventionsveranstaltungen verantwortlich. Die wohl größte vereint jährlich im Mai/Juni unter dem Motto „Sport statt Gewalt“ an drei Tagen jeweils rund 1000 Grund-, Mittelschüler sowie Gymnasiasten und Vorschulkinder bei verschiedenen Wettkämpfen. Christian Liebig wiederum organisiert seit Jahren Selbstbehauptungskurse für Frauen mit, die Termine sind sehr gut gebucht.

Ehrungen erhielten außerdem Gudrun Jänig und Sylvia Fritzsche für ihr Engagement in der Flüchtlingsarbeit. Jänig ist eine der Aktiven bei den Integrationskursen. Sylvia Fritzsche ist „Patin der ersten Stunde, betreut die Spendenkammer, bietet Hausbesuche an und ist immer ansprechbar“, lobte Münster.

Für die Bürgermeisterin war es übrigens in ihrer Amtszeit der neunte Empfang. Heißt: 2018 folgt der zehnte. Und für den zeigt sich die Stadt-Chefin schon jetzt in Feierlaune.

Von Kathrin Kabelitz