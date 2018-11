Bad Düben

Erneut sind unbekannte Täter in Nordsachsen in einen Agrarbetrieb eingedrungen und haben teure GPS-Technik gestohlen. Betroffen war diesmal ein Unternehmen in Bad Düben. Wie die Polizei berichtete, stellten die Mitarbeiter des Agrarbetriebes den Diebstahl am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr fest, als sie die Traktoren aus der Maschinenhalle holen wollten.

Mysteriöser Transporter

Als einer der Mitarbeiter in seinen Traktor einsteigen wollte, stand bereits die Tür offen. Danach bemerkte er auch das Fehlen des GPS-Systems an seinem Traktor sowie ein Loch im Tor der Halle. Als die Kollegen dann die anderen Traktoren überprüften, stellten sie fest, dass an insgesamt vier Traktoren GPS-Technik im Gesamtwert von etwa 20 000 Euro fehlte. Der Mitarbeiter informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Dabei erzählte er auch, dass er am Montagvormittag einen weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen an einer nahegelegenen Tankstelle hatte stehen sehen und ihm die Situation sonderbar vorkam.

Die Polizei hofft nun auch auf Hinweise von Zeugen. Wer Hinweise hat, kann sich an die Kripo in Leipzig (Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, Telefon 0341/96646666) oder an die Kriminalaußenstelle Torgau (Husarenpark 21, 04860 Torgau, Telefon 03421/756-325) wenden.

Von lvz